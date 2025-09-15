Sindicatos apelan despidos masivos de Itaú

El Sindicato de Trabajadores Bancarios de São Paulo, Osasco y Región decidió presentar una demanda colectiva contra Itaú Unibanco tras el despido masivo de empleados ocurrido el lunes pasado 8 de septiembre. Según un comunicado de la entidad, el despido de aproximadamente mil trabajadores se produjo sin previo aviso al sindicato.

Según el comunicado divulgado el 11 de septiembre, “además de ser injustificables considerando la ganancia multimillonaria del banco – que alcanzó más de 22,600 millones de reales brasileños (4,189 millones de dólares) solo en los últimos seis meses –los despidos masivos promovidos por Itaú irrespetan a los trabajadores, al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del rubro bancario y a la legislación brasileña, que determinan la necesidad de una negociación previa con el movimiento sindical en casos como este”.

"Escuchamos a los trabajadores despedidos en la reunión plenaria celebrada este jueves. Itaú violó las normas básicas de protección laboral e hizo caso omiso de la mesa de negociación colectiva. Un banco que genera miles de millones de dólares en ganancias no puede tratar a los trabajadores como si fueran desechables", declaró Neiva Ribeiro, presidenta del sindicato, en el comunicado.

"Iniciaremos acciones legales para revertir este ataque y exigir responsabilidades a Itaú por este irrespeto a la ley y a la categoría", añadió.