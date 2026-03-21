Metro de CDMX registra alza de pasajeros: crece 4.4% en un año

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México continúa mostrando señales de recuperación en su demanda. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de pasajeros transportados creció 4.4% en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

Las cifras indican que el Metro pasó de movilizar 96.6 millones de usuarios en enero de 2025 a 100.8 millones en el mismo periodo de 2026, consolidándose como el principal medio de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Metro concentra la mayor parte de los viajes en la metrópoli

El crecimiento del Metro se da en un contexto donde también aumentó la movilidad total en la zona metropolitana. En enero de 2026 se registraron 173.9 millones de viajes en todos los sistemas de transporte, frente a los 170.1 millones del año previo.

De ese total, más de la mitad de los traslados —100.8 millones— se realizaron en el Metro, lo que reafirma su papel como columna vertebral de la movilidad urbana en la capital del país.

Aumentan recorridos y operación de trenes

El incremento en usuarios también vino acompañado de una mayor operación del sistema. Según el reporte, los trenes recorrieron 3.6 millones de kilómetros en enero de 2026, un aumento de 8% frente a los 3.3 millones registrados un año antes.

Este dato sugiere una mayor frecuencia o cobertura del servicio para atender la demanda creciente.

Más de mil 240 millones de viajes en 2025

En perspectiva anual, el Metro también cerró 2025 con cifras al alza. Durante ese año se realizaron más de mil 241 millones de viajes, lo que representó un crecimiento cercano al 6% respecto a 2024.

Este repunte ocurre en paralelo a las acciones de mejora en infraestructura, trenes y seguridad implementadas por el organismo, como parte de la estrategia del gobierno capitalino para fortalecer el sistema de transporte público.

El reto: mantener calidad ante mayor demanda

Aunque el aumento de usuarios refleja una recuperación sostenida del servicio, también plantea retos en términos de operación, mantenimiento y experiencia del usuario.

Las autoridades del STC han señalado que continuarán con trabajos de modernización y reforzamiento de la seguridad, con el objetivo de que el Metro se mantenga como la principal opción de movilidad para millones de personas en la Ciudad de México y su zona conurbada