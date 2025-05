Claudia Sheinbaum califica como “injusta” medida de EU para frenar gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad con la decisión del gobierno de Estados Unidos de frenar temporalmente la importación de ganado mexicano, tras una revisión a la estrategia nacional contra el gusano barrenador. La mandataria calificó la medida como “injusta” y afirmó que México ha actuado con responsabilidad desde que se emitió la alerta sanitaria.

“No estamos de acuerdo con esta medida. El Gobierno de México ha estado desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador trabajando en todos sentidos”, aseguró la titular del Ejecutivo federal durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

La presidenta explicó que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ya se comunicó con su homóloga estadounidense y acordaron un plazo de 15 días para atender el tema y buscar revertir la decisión. “No estamos de acuerdo en esta medida, pero confiamos en que en menor tiempo estaremos llegando a un acuerdo. Seguiré informando”, mencionó el funcionario a través de redes sociales.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación, pero sin subordinación: “Como lo he dicho en otras ocasiones: México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo en particular de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos”, declaró

En cuanto al impacto económico de la suspensión temporal, la jefa del Estado mexicano confió en que las afectaciones serán mínimas, ya que se trata de un periodo limitado. “Esperamos que no tenga pérdidas importantes, dado que van a ser 15 días. Entonces se puede reanudar la exportación”, comentó.

También adelantó que su gobierno continuará informando sobre las acciones emprendidas para erradicar al gusano barrenador, el cual —según explicó— ingresa al país generalmente por la frontera sur.