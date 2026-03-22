Servicio postal italiano lanza oferta de compra de Telecom Italia por 12,500 millones de dólares

El servicio postal nacional italiano Poste Italiane, ⁠de propiedad mayoritariamente estatal, anunció el domingo que lanzaba una oferta en efectivo ⁠y acciones para adquirir ⁠el antiguo monopolio telefónico Telecom Italia (TIM) por 10,800 millones de euros (12,500 millones de dólares).

Poste, que ya es el mayor accionista de TIM, dijo que ofrecería 0.167 euros en efectivo, así como 0.0218 acciones de Poste de nueva emisión por cada acción de TIM aportada, lo que valora las acciones de TIM en 0.635 euros cada una, o una prima del 9.01 % respecto al precio de cierre del viernes.

Poste afirmó que la adquisición, destinada a privatizar TIM, dotaría al grupo de una red ⁠de telecomunicaciones de telefonía móvil ⁠y fija y ⁠de una posición de liderazgo en infraestructura de ⁠nube y centros de datos.

El grupo combinado tendría unos ingresos pro forma de 27,000 millones de euros y un beneficio operativo de 5,000 millones de euros, con más de 150,000 empleados, según indicó ⁠Poste en un comunicado.