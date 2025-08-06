Lectura 2:00 min
Sector agrícola da dinamismo a exportaciones de Colombia
El Dane presentó el balance de exportaciones en Colombia durante el primer semestre del año.
El Dane presentó el balance de exportaciones en Colombia durante el primer semestre del año. Entre enero y junio, las ventas externas sumaron 24,391.5 millones de dólares FOB, lo que se traduce en un aumento de 1.6% frente al mismo periodo del año pasado.
Durante estos primeros seis meses las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de 9,545 millones de dólares y disminuyeron 18.6% frente al mismo periodo de 2024.
“Este comportamiento obedeció principalmente a la caída de las ventas externas de hulla, coque y briquetas (-33%); y petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-15%) que contribuyeron, en conjunto, con 19.8 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo”, explicaron desde el Dane.
Por su parte, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron 7,627.7 millones de dólares y tuvieron un aumento de 36.5% comparado con el mismo periodo del año pasado. Mientras que las ventas externas del grupo de manufacturas fueron 5,202.1 millones y registraron un crecimiento de 4.1% frente a enero y junio de 2024.
Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, dijo que esperan que ese comportamiento positivo de los sectores agrícola y manufacturero “nos permita compensar, así sea parcialmente hacia final de este año, la caída del sector minero-energético”.
Entre enero y junio de este año, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 30,4% en el valor FOB total exportado.
Solamente en junio de 2025 las ventas externas del país fueron por 3,959.1 millones de dólares.