Sector agrícola da dinamismo a exportaciones de Colombia

El Dane presentó el balance de exportaciones en Colombia durante el primer semestre del año. Entre enero y junio, las ventas externas sumaron 24,391.5 millones de dólares FOB, lo que se traduce en un aumento de 1.6% frente al mismo periodo del año pasado.

Durante estos primeros seis meses las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de 9,545 millones de dólares y disminuyeron 18.6% frente al mismo periodo de 2024.

“Este comportamiento obedeció principalmente a la caída de las ventas externas de hulla, coque y briquetas (-33%); y petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-15%) que contribuyeron, en conjunto, con 19.8 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo”, explicaron desde el Dane.

Por su parte, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron 7,627.7 millones de dólares y tuvieron un aumento de 36.5% comparado con el mismo periodo del año pasado. Mientras que las ventas externas del grupo de manufacturas fueron 5,202.1 millones y registraron un crecimiento de 4.1% frente a enero y junio de 2024.

Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, dijo que esperan que ese comportamiento positivo de los sectores agrícola y manufacturero “nos permita compensar, así sea parcialmente hacia final de este año, la caída del sector minero-energético”.

Entre enero y junio de este año, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 30,4% en el valor FOB total exportado.

Solamente en junio de 2025 las ventas externas del país fueron por 3,959.1 millones de dólares.