La Secretaría de Economía cancela programa IMMEX a 2 empresas acereras

La Secretaría de Economía informó este lunes que inició el proceso para cancelar el programa IMMEX a dos empresas acereras por incurrir en importaciones ilegales.

Estas acciones forman parte de la estrategia Operación Limpieza, que busca dar protección a la industria nacional de prácticas desleales.

Derivado de la depuración del padrón IMMEX y en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), el gobierno inició el proceso de cancelación de ambas empresas en las que se detectaron irregularidades en sus operaciones temporales, configurándose un mal uso del programa.

La primera de ellas, Elegant Fashion S.A. de CV., incrementó su volumen de importaciones temporales de 119 toneladas de enero a junio a 68, 919 toneladas en únicamente el mes de julio.

Esta empresa se identifica como maquiladora con operaciones de diferentes mercancías que van desde pañales y pasteles hasta tuberías sin costura para perforación de pozos.

La segunda empresa, El Grande Industrial S.A. de C.V., registró por primera vez importaciones temporales de tubos y perfiles huecos sin costura de hierro o acero en 2024 y estas compras se incrementaron para 2025 en 1,590%; además, dicha empresa promociona el uso extendido de su IMMEX a través de medios digitales, ofreciendo operaciones que permiten a otras empresas establecidas en México la exención de IVA.

Con estas acciones, las dos empresas pretendían evadir el control de molinos para importaciones definitivas, implementado por la Secretaría de Economía. Sus importaciones provienen principalmente de países como China, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam.

“La Secretaría de Economía mantiene su compromiso de legalidad con todos los sectores industriales y económicos de México, demostrando avanzar junto con las cámaras, asociaciones y sectores organizados, nuestro compromiso de seguir haciendo realidad el Plan México”, dijo la dependencia.