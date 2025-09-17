Lectura 2:00 min
Canacero respalda aranceles contra productos chinos y se alista para inicio de revisión del T-MEC
Al respaldar las medidas arancelarias contra productos chinos, la industria del acero en México dijo estar “listo” para el arranque del proceso de revisión del T-MEC, donde existan medidas que defiendan al sector nacional y promuevan la competitividad.
“Confiamos en que estas acciones continuarán atendiendo las necesidades específicas de la cadena de valor del acero y se alinearán con los objetivos del Plan México, promoviendo la inversión, el desarrollo industrial y la integración regional, con el propósito de consolidar una industria siderúrgica fuerte, moderna y competitiva”, pugnó la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).
Señaló que en un entorno global cada vez más complejo, resulta indispensable contar con medidas que defiendan la producción mexicana, promuevan la competitividad y protejan el empleo, pilares fundamentales para el desarrollo industrial del país. “Estamos listos para sumarnos activamente al proceso de revisión del T-MEC, negociación fundamental para el futuro de nuestro país”, confirmó.
La Canacero conformada por las empresas como ArcelorMittal, Ternium México, Deacero y Tenaris TAMSA, reconoció los esfuerzos del gobierno de México en favor de la industria siderúrgica nacional, como la imposición de aranceles que se aplicarían hasta 50% a los productos chinos.
México ocupa el 15 lugar como productor mundial de acero al cierre del 2024, pero ante la competencia desleal, el sector perdió un sitio del 2023 a la fecha.
“La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) reconoce los esfuerzos del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como de la Secretaría de Economía, para impulsar políticas públicas que fortalezcan a la industria nacional frente a los retos del comercio internacional”, refirió en un comunicado.