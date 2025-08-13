SAIC Motor, dueña de MG, se coloca entre las 500 compañías de Fortune Global

SAIC Motor, dueña de MG, se colocó nuevamente dentro de la lista de las 500 empresas más grandes del mundo -de acuerdo con sus ingresos totales- clasificada en Fortune Global 500, luego de ser la automotriz china que vendió más vehículos de nuevas energías en el planeta.

Con un valor de ingresos por 87,223.9 millones de dólares durante el 2024, el gigante automotriz chino logró un hito al ubicarse en el sitio 138 de la lista Fortune Global 500, anunciada por la revista Fortune el pasado 29 de julio.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, este logro marca que 21 vez consecutiva, SAIC Motor forma parte de este exclusivo ranking, reafirmando su posición como líder global en la industria automotriz.

Ante un mercado automotriz en constante evolución, SAIC Motor ha demostrado un desempeño importante, especialmente en las áreas de vehículos de nueva energía (NEV por sus siglas en inglés) y ventas en mercados internacionales.

En 2024, la empresa entregó 1.368 millones de NEVs y 1.082 millones de vehículos en mercados extranjeros, consolidándose como el único fabricante de automóviles chino en superar el millón de unidades vendidas tanto en NEVs como en el extranjero por tres años consecutivos.

En México, MG es la china con mayor venta de autos, que reporta en el INEGI.

En los próximos tres años, SAIC Motor planea lanzar 17 nuevos modelos para mercados extranjeros, abarcando segmentos de SUV, sedanes, MPV y camionetas, aprovechando sus sólidas capacidades en vehículos eléctricos y tecnologías conectadas inteligentes. Estos modelos estarán equipados con sistemas híbridos HEV de última generación, apuntando a segmentos globales convencionales.

“Se espera que tecnologías innovadoras como las baterías de estado sólido también entren en aplicaciones a gran escala”, señaló la armadora china.

A pesar de desafíos como los aranceles, la marca MG de SAIC Motor registró 153,000 unidades vendidas en Europa, convirtiéndose en la marca automotriz china más vendida en la región.

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las nuevas matriculaciones de vehículos de MG en Europa crecieron un 18.6% interanual, superando significativamente el mercado general.