Runa: la startup que digitaliza la nómina y transforma la gestión de personal en América Latina

Hoy, gestionar nómina y recursos humanos ya no es solo una tarea operativa que se resuelve con Excel o un despacho externo. Mucho menos en América Latina, donde las reglas fiscales cambian a menudo y los entornos laborales no dan tregua. Para las PyMEs, que suelen ir al día con lo justo, esto ha implicado reordenar prioridades. Automatizar la nómina ya no se ve como un lujo o un gasto innecesario, sino como un paso estratégico para cuidar la operación y cumplir con la ley sin margen de error.

En ese panorama, una startup mexicana ha logrado posicionarse con fuerza. Se trata de Runa, un software en la nube que automatiza procesos de nómina, simplifica el cumplimiento fiscal y ofrece herramientas de gestión de personal, todo desde un solo sistema. Fundada en 2018, ha demostrado que la tecnología puede simplificar procesos críticos, reducir errores y profesionalizar la operación interna de empresas que hasta ahora operaban con sistemas obsoletos o procesos manuales.

¿Cómo nació Runa?

Runa nació del diagnóstico claro de una persona que ya conocía bien la región. Su fundadora, Courtney McColgan, había trabajado en Cabify como directora de marketing para América Latina. Durante esa etapa vio lo que muchos en empresas en crecimiento ya saben: manejar nómina y obligaciones fiscales en países como México no solo consume tiempo, también genera estrés, errores y dependencia innecesaria de soluciones fragmentadas.

Branded Content

Basta ver lo que implica cumplir la ley: cuotas al IMSS, aportaciones al INFONAVIT, ISR, cuotas estatales… Y todo eso cambia cada tanto. El resultado era predecible. Muchas PyMEs trabajaban con hojas de cálculo, programas antiguos o asesorías externas que resolvían lo urgente, pero sin integrar nada.

Ahí es donde entra Runa. Una herramienta pensada no solo para automatizar, sino para ordenar. Para dar visibilidad. Y para reducir fricciones donde más afectan: en los procesos del día a día.

Un modelo SaaS pensado para PyMEs

A diferencia de otros softwares que exigen pagos por licencias perpetuas o desarrollos a medida, Runa funciona bajo un modelo SaaS (software como servicio). Eso quiere decir que se paga una tarifa mensual por empleado. Esto permite a las empresas acceder a tecnología avanzada sin realizar fuertes inversiones iniciales ni pagar por licencias perpetuas.

No hay gastos ocultos, ni necesidad de contratar personal técnico para operarlo. Justamente por eso ha sido tan adoptado por PyMEs que representan más del 90% de las empresas en la región y que hasta ahora, se mantenían al margen de este tipo de soluciones. Mientras los grandes corporativos tienen acceso a SAP, Oracle o Workday, las pequeñas empresas seguían resolviendo con lo que había: sistemas cerrados, contadores externos o planillas manuales.

Runa propuso otra cosa. Una plataforma que destaca por tres razones muy concretas:

Siempre actualizada con las leyes fiscales y laborales locales, automatizando el cálculo de impuestos y cuotas de seguridad social.

con las leyes fiscales y laborales locales, automatizando el cálculo de impuestos y cuotas de seguridad social. Fácil de usar, sin curva de aprendizaje alta. Lo que permite que incluso quienes no tienen experiencia en nómina puedan realizar el proceso completo con unos pocos clics.

sin curva de aprendizaje alta. Lo que permite que incluso quienes no tienen experiencia en nómina puedan realizar el proceso completo con unos pocos clics. Accesible desde cualquier lugar, ideal para esquemas de trabajo híbrido o remoto. Ya que el sistema permite operar desde cualquier lugar.

Branded Content

De nómina a plataforma integral de capital humano

Aunque comenzó como un sistema para automatizar la nómina, Runa ha ido creciendo con una lógica clara: integrar todo lo relacionado con la gestión de personas. Hoy ya permite administrar temas clave como:

Recursos humanos: altas y bajas de personal, organigramas, estructura de equipos

altas y bajas de personal, organigramas, estructura de equipos Control de asistencia, vacaciones, permisos e incidencias

Beneficios laborales: seguros, vales, fondos de ahorro

Con esto, las empresas además de cumplir con la ley, también pueden reducir el número de herramientas que usan para gestionar su talento. Algo que no es menor cuando se trata de eficiencia, trazabilidad y control de datos sensibles.

El respaldo: inversión y aceleración desde Silicon Valley

Desde sus primeras etapas, Runa fue apoyada por inversionistas con experiencia. Pasó por Y Combinator, una de las aceleradoras más reconocidas a nivel global. Por ahí también pasaron unicornios como Airbnb, Stripe y Dropbox. Después vinieron fondos como ALLVP y otros venture capital, enfocados en tecnología para mercados emergentes.

Con más de 20 millones de dólares recaudados hasta ahora, Runa ha podido desarrollar tecnología propia, escalar operaciones y fortalecer su equipo. Hoy, según datos proporcionados por la propia empresa, ya atiende a miles de clientes en México, con cientos de miles de personas registradas en la plataforma.

Planes de expansión en 2025

Este año será clave. Runa se encuentra en plena fase de internacionalización, con operaciones y despliegue de producto en cuatro nuevos mercados:

Chile

Colombia

Perú

Brasil

Cada uno tiene reglas distintas. Por eso, la empresa no exportó el producto “tal cual”. La empresa ha apostado por un enfoque local para cada mercado. Contratando equipos especializados en regulación y compliance regional.

Pero no se trata solo de crecer en otros países. También están ampliando las funciones del software. En su roadmap para 2025 figuran nuevos módulos como:

Evaluación de desempeño , mediante objetivos, retroalimentación y seguimiento individualizado

, mediante objetivos, retroalimentación y seguimiento individualizado Reclutamiento automatizado , desde vacantes hasta contratación

, desde vacantes hasta contratación Análisis de clima laboral y engagement, con encuestas internas y métricas de bienestar

Esta evolución refuerza la idea de que Runa no busca ser solo un software de nómina, sino un sistema operativo completo para la gestión de personas en las empresas latinoamericanas.

Oportunidad de mercado

Según cifras del Banco Mundial, América Latina tiene más de 25 millones de PyMEs. Muchas todavía operan con estructuras manuales, sin integración digital real. Ese es el espacio que Runa busca ocupar.

Especialmente ahora, que las reformas laborales en países como México y Brasil —que buscan fortalecer los derechos de los trabajadores y hacer más transparente el pago de contribuciones— están empujando a las empresas a modernizar sus procesos internos.

Hoy, digitalizar la nómina y los recursos humanos ya no es una ventaja competitiva. Es un paso obligado para operar con certeza y cumplir con las nuevas regulaciones.

Branded Content

Un cambio que ya está ocurriendo

La transformación del área de recursos humanos ya está en marcha. No es una promesa futura. Ya hay empresas que están dejando atrás sistemas obsoletos y procesos fragmentados.

Runa se está posicionando como una herramienta útil, accesible y con lógica regional. No busca reemplazar a nadie. Busca facilitar el trabajo de quienes están en la operación diaria, cargando con múltiples frentes a la vez.

Su expansión a nuevos países y el desarrollo de módulos más allá de la nómina la consolidan como una de las empresas de tecnología más prometedoras del ecosistema latinoamericano. En una época donde el talento se ha vuelto crítico para la estrategia, contar con herramientas que ayuden a gestionarlo bien no es un extra. Es parte del core de una empresa.