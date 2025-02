Pueblo Comunitario, nuevo distintivo que otorgará la Sectur

La gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum pretende dejar huella en el sector turístico con un impulso sin precedente al turismo comunitario, el cual será una de las banderas a ondear y se creará un “reconocido” distintivo para los destinos que lo practiquen (los llamarán Pueblos Comunitarios).

Como primera acción federal ya se publicó un proyecto de Acuerdo (que llevará la firma de la Mandataria) para modificar el Reglamento interior de la Secretaría de Turismo que, entre otros puntos, establece la creación de la Dirección General de Turismo Comunitario y Sostenible, la cual dependerá de la Subsecretaría de Turismo.

Entre las múltiples funciones, la nueva dirección tendrá que diseñar y ejecutar procesos de planificación y gestión turística con criterios de sostenibilidad y bienestar comunitario en regiones y destinos, desarrollando una oferta turística con valor diferenciado que será promovida a nivel nacional e internacional. También podrá coordinarse con las autoridades competentes para detonar turismo comunitario en zonas arqueológicas o donde haya monumentos históricos.

“La visión del turismo en este sexenio es un turismo comunitario real. No se trata de ir con una cocinera tradicional o a una cascada de alguna región y ya, porque vemos que no llega la derrama económica a ellos. No habrá más Pueblos Mágicos, pero habrá Pueblos Comunitarios en polígonos con conectividad, con infraestructura y con experiencias regenerativas. La idea es llevar a esos lugares innovación y sostenibilidad”, comentó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez la semana pasada.

Sin embargo, no precisó si habrá alguna partida presupuestal adicional para esa iniciativa en la que contará con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La funcionaria ha destacado a Maya Ka’an, destino ecoturístico en donde se puede conocer el legado histórico y cultural del pueblo Maya, el cual se ha sumado a la diversificación de la oferta turística del Caribe, basándose en el aprovechamiento sustentable de los atractivos y fortaleciendo la conservación de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Sitio Patrimonio de la Humanidad, como un ejemplo.

Reglamento incluyente

Entre las modificaciones al reglamento destaca que ya no se mencionará más en el documento al “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” sino “a la persona titular del Ejecutivo Federal”, con lo que se elimina la designación masculina que tiene.

En materia de turismo comunitario, en el artículo 19 se precisan nuevas atribuciones al subsecretario de Turismo, cargo que actualmente ocupa Sebastián Ramírez, entre ellas:

Promover la infraestructura y equipamiento urbano, turístico y comunitario que contribuya a fomentar la transformación y el mejoramiento integral de las regiones y destinos turísticos, diseñando, integrando y coordinando con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, los diversos niveles de gobierno, sociedad y sector privado.

Dicha tarea debe incluir “la prevención de afectaciones por causa de fenómenos naturales y, en su caso, la reparación de los daños causados”.