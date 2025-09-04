Powerball llega a México con MXN 31.9 mil millones

Si aún no conoces Powerball, te lo explicamos: ¡es una de las loterías más famosas del mundo y ha entregado premios récord de miles de millones de dólares! Esto se debe a que el Powerball de EE. UU. siempre se está acumulando y alcanza cantidades exorbitantes. Hoy, el premio ha llegado a los 31.9 mil millones de pesos mexicanos y está a la espera del gran ganador.

Todos los mexicanos pueden apostar en línea, a través del sitio web de TheLotter México

Apostar a las loterías es muy ventajoso. Estas son algunas de las razones:

Apostando en línea puedes concursar en loterías internacionales gigantes, ¡estamos hablando de premios que pueden superar los miles de millones de dólares! Juegas desde la comodidad de tu sofá, directamente desde tu computadora o teléfono celular, sin tener que hacer fila. TheLotter México notifica a los ganadores a través de un correo electrónico, así que no podrás olvidarte de reclamar tu premio.

3 pasos para apostar por el premio de MXN 31.9 mil millones

A cualquier hora y en cualquier lugar puedes jugar al Powerball de Estados Unidos desde tu dispositivo y tener la chance de ganar los MXN 31.9 mil millones, siguiendo estos pasos:

Entra en la página de Powerball en TheLotter México y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea.

Haz clic en APOSTAR en la parte inferior de la pantalla.

Regístrate y elige tu método de pago.

Cuando ganes, podrás disfrutar de tus premios al completo, ¡100% sin comisiones! TheLotter México no cobra comisiones sobre tus premios.

¡Millones de jugadores ya han ganado!

Con más de 20 años de experiencia, TheLotter México ha pagado más de MXN 2.5 mil millones a usuarios en todo el mundo. Entre nuestros ganadores se destacan jugadores latinoamericanos de Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica, Uruguay y, por supuesto, México. Ahora, TheLotter México llega con una plataforma renovada, garantizando una experiencia segura, transparente y emocionante para que puedas participar en las mejores loterías internacionales con total confianza.

¿Cuándo es el próximo evento?

El Powerball de Estados Unidos ofrece MXN 31.9 mil millones este sábado 6 de septiembre. ¡Puedes apostar en línea sin salir de México y tener la chance de ganar un premio millonario en dólares!

