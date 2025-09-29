Peruana Intercorp entraría a puja por Carrefour Argentina

Hace unos días se dieron a conocer los nombres de las compañías que siguen compitiendo por adquirir el negocio de una gran cadena de supermercados en Argentina, ¿de qué transacción se trata?

Carrefour es un gigante de los supermercados en el mundo. Su historia comenzó hace más de 60 años, e ingresaron a Argentina en 1982. Sin embargo, hoy están retirándose de la nación sureña.

Para concretar la salida, han contratado a Deutsche Bank. Así, el proceso de venta comenzó con las ofertas no vinculantes.

En esa primera fase, según informó el diario La Nación de Argentina, se presentaron ofertas de Coto, GDN, Cencosud, Klaff Realty, Sophia Capital, Newsan e Intercorp. Este último apareció hace poco entre los postores.

El Grupo Intercorp es un jugador activo en el mercado de fusiones y adquisiciones. En 2024, anunció la adquisición de los supermercados Erbi que operaban 33 tiendas en Chile.

Está dividido en IFS (intercorp Financial Services), que presta servicios financieros y bancarios (Interbank), e Inretail, que agrupan tres unidades: Inretail Pharma (Inkafarma y Mifarma), Inretail Shopping Malls (Real Plaza) y Supermercados Peruanos.