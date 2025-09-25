Pemex cuenta con condiciones para reducir su deuda a 78,000 millones de dólares: Moody's

El Plan estratégico de Pemex para 2025 a 2030 sí cuenta con las condiciones para reducir la deuda de la petrolera a 78,000 millones de dólares, solo si no asume más deuda en el futuro, advirtió la analista de finanzas corporativas en Moody´s, Roxana Muñoz.

En conferencia de prensa tras participar en el seminario anual de Moody´s Inside, comentó que algo positivo que ven en el plan es el refinanciamiento que arrojó una reducción en la carga de intereses. Se espera la reducción de 1.5 millones anuales.

Resaltó que un pendiente que tiene Pemex son pensiones de la petrolera que representa cuatro millones anuales y pesan en producción intrínseca.

Resaltó además que la paraestatal debe recuperar la confianza de los inversionistas, lo que se logrará si paga a sus proveedores. Si se firman los contratos mixtos, sería señal de que se ha recuperado esa confianza y tomaría de 3 a 5 años para ver efectivamente contratos que también estrategias de producción.

