Pemex no contempla fracking ni recursos no convencionales: Rodríguez Padilla

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que el Plan Estratégico 2025-2035 no contempla la explotación de recursos no convencionales en yacimientos shale con uso de la técnica de fracking.

En el Foro Nacional de Energía que se llevó a cabo este jueves en el Senado de la República, el funcionario explicó que el fracking que se popularizó en los años 2000 en Estados Unidos es muy distinto a la actualidad porque en 20 años la tecnología ha avanzado muchísimo, así que lo que hace Pemex son evaluaciones de los yacimientos existentes.

“Nosotros no vamos a hacer fracking, no vamos a hacer eso, estamos aprovechando todo el desarrollo tecnológico que ha sucedido desde entonces”, aseguró.

También explicó que en la estrategia exploratoria se establece claramente el enfoque en las Cuencas del Sureste, tanto en la porción marina como terrestre, así como en las Cuencas de Veracruz.

Aseveró que estas cuencas no tienen potencial significativo en yacimientos no convencionales por lo que igual que en años anteriores, la exploración y producción continuarán enfocadas en los yacimientos convencionales.

Los prospectos exploratorios en estas áreas son cada vez más escasos y se encuentran a mayores profundidades, por lo que el nuevo derrotero de Pemex no son los yacimientos lutíferos sino las arenas convencionales, pero en una geología más compleja que requiere más inversiones.

Así, la estrategia exploratoria plantea acciones para evaluar el potencial de incorporación de reservas en los llamados yacimientos de geología compleja, que no son los no convencionales o shale.

Y en caso de que tengan viabilidad, el desarrollo de estos campos deberá contar con la autorización necesaria tanto de los órganos internos de Petróleos Mexicanos, como de otras instancias del gobierno federal, para poder ejecutarse.

“No estamos haciendo explotación de recursos en yacimientos no convencionales. Estamos trabajando lo tradicional de Pemex que es lo que hemos tenido desde finales del siglo 19 hasta ahorita”, dijo.

Así mismo, explicó que la definición de recursos tradicionales ha cambiado, así como antes las aguas profundas eran 30 metros en Texas –y hoy son 500 metros de tirante de agua- también lo que antes se consideraba extraordinario o petróleo frontera, ahora es petróleo convencional.