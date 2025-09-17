Pandora renovará más de 100 tiendas y abrirá más sucursales en México

Pandora, una firma danesa de joyería conocida por sus pulseras y charms o símbolos, enfocará sus inversiones en México en la renovación de sus tiendas, fortalecimiento de su canal digital y en la apertura de nuevos puntos de venta.

Así lo explicó Annie Cordovez, senior director, country Sales & management en Pandora México, tras subrayar que en América Latina, México es el país más importante para la compañía, mientras que a nivel global pasó de ser un mercado emergente a uno “sumamente estratégico”.

De los más de 700 puntos de venta en la región, casi 300 se ubican en el mercado mexicano, el equivalente a alrededor de 43% del total regional de unidades.

“México es un lugar de muchísimas oportunidades de crecimiento y donde queremos ser todavía más relevantes para el consumidor mexicano”, dijo Annie Cordovez, senior director, country Sales & Management en Pandora México. En entrevista, comentó que en los últimos años habían mantenido una expansión “bastante agresiva”, con aperturas anuales de 30, 40 e incluso hasta 50 tiendas. “Hemos estado abriendo en ciudades donde teníamos demanda no asistida y, para nosotros, era súper importante llegar cerca de ese consumidor que quería la marca y que probablemente no tenía una tienda cerca”, subrayó Annie Cordovez.

Para 2025, el ritmo de expansión es más moderado. Hasta ahora, han inaugurado 15 tiendas y el plan es abrir entre tres y cuatro más antes de que finalice el año.

Lo anterior se debe a que el objetivo es renovar más de 100 tiendas a nivel nacional en los próximos años para mejorar la experiencia de compra del cliente con nuevo mobiliario y máquinas de grabado que permitan personalizar la joyería.

El canal en línea también ha ganado relevancia, por lo que Pandora está renovando su plataforma online, con una nueva imagen y experiencia de usuario que será lanzada en octubre.

Con ello, la marca busca ofrecer al consumidor mexicano la experiencia omnicanal, considerando que no solo visita las tiendas físicas, sino que también realiza compras en línea. “En los próximos meses, el consumidor mexicano verá un cambio 360. Habrá una inversión grande con la renovación de muchas de nuestras tiendas para incluir nuevos diseños de muebles para elevar y siempre darle a nuestro consumidor mexicano la mejor experiencia de compra”, aseguró Annie Cordovez que prefirió no mencionar cifras.

Para Annie Cordovez este no ha sido un año malo, pero sí ha sido atípico, debido a la contracción económica global, presiones arancelarias y imposiciones tributarias que han afectado el costo operativo de las empresas y, también al consumo. Sus ventas en México durante 2024 fueron de 1,436 millones de coronas danesas, aproximadamente 225.5 millones de dólares, cantidad equivalente a alrededor del 4.5% de sus ingresos globales totales. Su más reciente línea, Talisman, está inspirada en monedas antiguas. Esta colección forma parte de una estrategia para que Pandora sea reconocida como una marca de joyería completa —con collares, anillos, aretes y charms—.