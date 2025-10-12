OpenAI pacta inversión de 25,000 millones de dólares en Argentina

Tras la intervención de Estados Unidos en el mercado de cambios, empiezan a conocerse inversiones multimillonarias de empresas de ese país en Argentina. Sur Energy y OpenAI, el gigante de Inteligencia Artificial, anunciaron el proyecto Stargate Argentina, que implicará en el marco del RIGI una inversión de hasta 25,000 millones de dólares.

Se trata de un proyecto pionero de infraestructura de IA que situaría a Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial. Las empresas firmaron una carta de intención para colaborar en el establecimiento de un centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

Será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora.

"Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina", afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Sur Energy, fundada por los empresarios argentinos Matías Travizano y Emiliano Kargieman, junto con Stan Chudnovsky, es el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina. La compañía liderará la implementación del proyecto, al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por fuentes seguras, eficientes y sostenibles. El proyecto supondrá una inversión de hasta 25,000 millones de dólares a plena escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética de la historia de Argentina. La inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y OpenAI.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible", afirmó Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy.

Además, la alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el Gobierno. "Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario".