México suma una nueva queja laboral, ahora en la empresa Látex Occidental en Jalisco

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), solicitó formalmente a México la revisión de una presunta denegación de derechos laborales en la planta de la empresa Latex Occidental, ubicada en Guadalajara, Jalisco.

Esta acción se fundamenta en la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), centrándose específicamente en la posible vulneración a la libertad de asociación y a la negociación colectiva de las personas trabajadoras.

Según el comunicado oficial emitido por la USTR, la solicitud surge tras una petición recibida el 16 de marzo de 2026 por parte del Comité Interagencial Laboral para el Monitoreo y la Aplicación. Dicha petición fue presentada originalmente por la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores de Látex Occidental. En el documento se expone que la empresa habría modificado la representación sindical y el contrato colectivo de trabajo de manera irregular, vinculando estos cambios a un proceso de transferencia de personal hacia una compañía afiliada.

Adicionalmente, el organismo estadounidense menciona que existen señalamientos sobre el despido de empleados motivado por sus actividades sindicales. Tras un periodo de análisis de treinta días, las autoridades laborales y comerciales de Estados Unidos determinaron la existencia de elementos suficientes para iniciar este procedimiento de cumplimiento comercial.

Como medida inmediata, la administración estadounidense ha ordenado la suspensión de la liquidación de las cuentas aduaneras correspondientes a los productos fabricados en dicha instalación, dedicada a la producción de globos de látex.

A partir de la notificación realizada por la USTR, el gobierno de México cuenta con un plazo de diez días para comunicar si acepta llevar a cabo la revisión interna solicitada. En caso de acceder, la administración mexicana dispondrá de un periodo de 45 días naturales para completar la investigación y determinar la situación legal de los derechos laborales en el centro de trabajo.

Este procedimiento subraya la aplicación de los compromisos laborales adquiridos en el marco del T-MEC, orientados a garantizar que las operaciones industriales en la región respeten los marcos legales de organización gremial.

El documento destaca que la intervención de la USTR y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos busca asegurar que los procesos de contratación y representación sindical se realicen bajo los estándares acordados por los tres países integrantes del bloque comercial norteamericano.