IP de Querétaro prevé certidumbre ante revisión del T-MEC

Querétaro, Qro. Tras la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se prevé que haya mayor claridad en las reglas y certidumbre en la relación trilateral, plantearon especialistas.

El presidente del Capítulo Querétaro de la Cámara de Comercio México-Estados Unido, Sergio Nava Herrera, explicó que si bien hay empresas que están siendo cautelosas en su planeación, la actividad comercial no se detiene debido a la conexión económica de la región.

Aunque hay proyectos de inversión que, dijo, están a la espera de que exista más certidumbre en el tratado y en las políticas arancelarias de Estados Unidos.

“Como va a empezar la revisión del tratado de libre comercio la empresa se está esperando un poquito para ver cómo van a quedar, sin embargo, el comercio no se detiene, eso sigue adelante (…) Necesitamos certidumbre para ver cómo quedan los aranceles, cómo va a quedar el tratado y es esa espera saber bien, las empresas, cómo pueden invertir, cómo pueden negociar”, mencionó.

El especialista en comercio exterior confió en que el tratado seguirá vigente dada la fuerte vinculación de Norteamérica; sin embargo, reiteró que las compañías necesitan reglas claras y definición en los aranceles.

“El comercio tiene muchos años, ese no se puede detener, sí ha habido algunas situaciones que hemos visto con el gobierno americano, sin embargo, el comercio sigue, las empresas aquí son internacionales. Entonces, todos tenemos necesidad de vender y comprar, ambos países, eso no se puede detener”, expuso.

En el marco de la revisión del T-MEC, programada en este año, uno de los puntos que demandará mayor atención es el contenido regional en la industria automotriz y la capacidad que tenga la industria mexicana para cumplir con la integración que se establezca.

El empresario confió en que el T-MEC quede en buenos términos, ya que representa una ventaja competitiva que la región no puede perder y es relevante para el sector productivo de los tres países.

Hay planes de inversión que están a la espera de ver el curso que tome la revisión y las condiciones en las que quede el acuerdo, lo que permitirá tomar decisiones a largo plazo.

Para el sector industrial uno de los aspectos más inquietantes, frente a la revisión del tratado, es la incertidumbre que existe por los constantes cambios que impactan en la relación comercial, declaró el presidente de la asociación Industriales de San Juan del Río, Jesús Herrera García.

“Nos preocupa la incertidumbre, que estamos cambiando constantemente, yo creo que es el tema que más nos preocupa a todos, que no tenemos una claridad y eso, tenemos que estar en un constante trabajo”, expresó.

Algunas empresas, refirió, han pausado planes de inversión, sobre todo las que tienen más dependencia del mercado estadounidense. Sin embargo, las empresas locales trabajan de la mano de secretarías municipales, estatales y federales para gestionar certificados de origen y estrategias de intercambio comercial.

En materia de integración regional, la asociación Industriales de San Juan del Río busca crear estrategias para aumentar la proveeduría local, así como sustituir importaciones por producción nacional.

Van a EU 80% de las exportaciones

Estados Unidos es el mayor socio comercial de la entidad: las exportaciones queretanas a Estados Unidos sumaron 13,369 millones de dólares en el 2024 y representaron 80.5% de las exportaciones totales, reporta la Secretaría de Economía (SE).

El céntrico estado aportó 2.8% de las exportaciones hacia ese país, enviando principalmente piezas y accesorios para la industria automotriz, también componentes para la industria aeroespacial, electrodomésticos y otros insumos.

En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), en el 2025 Querétaro captó 604.9 millones de dólares de capitales estadounidense, 32.1% más respecto al 2024; fue el país con mayor IED en ese año. La inversión de Estados Unidos creció en el 2025, cuando los flujos totales de IED descendieron 51.1% en la entidad.