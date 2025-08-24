Mieloma múltiple, una enfermedad catastrófica que demanda inversión en tratamientos innovadores que aumentan la supervivencia

San Juan del Río, Qro. El mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre que afecta a las células plasmáticas de la médula ósea, representa una enfermedad catastrófica que demanda la colaboración de los sistemas de salud pública y privada, así como de los gobiernos, las aseguradoras y la industria farmacéutica para facilitar el acceso a terapias innovadoras que ayuden a aumentar la tasa de supervivencia, opinaron especialistas médicos y representantes de organizaciones civiles.

“Los costos del mieloma múltiple llegan a ser catastróficos. Pero más allá de pensar solamente en cuánto cuestan los fármacos es valorar el beneficio que estamos trayendo al paciente y que pueda retomar su vida, regresar a trabajar para reincorporarse a la sociedad y seguir siendo productivo”, dijo Alín Ramírez Alvarado, médico adscrita y encargada de la Clínica de Mieloma Múltiple en el Centro México Nacional La Raza.

En México, cada día se atienden en promedio 31 casos de mieloma múltiple, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tan solo en 2022, se registraron 2,346 nuevos casos y 1,507 muertes.

Esta enfermedad afecta principalmente a hombres, de acuerdo con Globocan, una plataforma internacional de datos y estadísticas sobre cáncer.

Alín Ramírez agregó que la institución que representa está enfocada en mejorar la evolución de los pacientes y en brindarles la esperanza de vivir más y cómo se podrán reintegrar a la sociedad, más que en el costo total de los tratamientos.

“Y creo que desde ese punto de partida estamos cambiando radicalmente el acceso a las terapias”, agregó la médica hematóloga tras su participación en el ‘Taller educativo sobre Mieloma Múltiple’, organizado por la farmacéutica Pfizer.

María Victoria Mateos, jefa de la Unidad de Mieloma en el Hospital Universitario de Salamanca, en España, comentó que el acceso a terapias innovadoras depende en gran medida de los acuerdos entre las farmacéuticas y los gobiernos, los cuales varían de un país a otro.

Un reto de los países, como México, es que el acceso a la innovación sea universal y no dependa del nivel económico de los pacientes ni del punto geográfico donde vivan, comentó en el mismo evento.

Resaltó que Estados Unidos lidera la aprobación de medicamentos gracias a su regulación más ágil. Mientras que en Latinoamérica, particularmente México, los tratamientos suelen llegar con retraso.

Por ello, consideró la importancia de integrar a hematólogos, grupos de trabajo y farmacéuticas para traer ensayos clínicos al país, ya que ayudará a los pacientes a acceder más rápido a terapias innovadoras.

En su turno, Paulina Rosales, directora de Unidos Pro Trasplante de Médula Ósea Francisco Casares Cortina, destacó que la realidad de las personas con seguro de gastos médicos es muy distinta a la de quienes reciben tratamiento en instituciones sin seguridad social.

Explicó que para el gobierno federal es mejor invertir en fármacos que permitan al paciente reincorporarse más rápido a la vida productiva, en lugar de mantenerlo bajo diferentes tratamientos sin lograr recuperarse.

Barreras de acceso a tratamientos innovadores

Las especialistas coincidieron que, aunque han habido avances en los tratamientos, los pacientes con mieloma múltiple todavía enfrentan algunas barreras como diagnósticos tardíos, ya que pueden pasar más de 12 meses en ser diagnosticados y recibir tratamiento.

Además, llegan a ser atendidos por entre cuatro y siete especialistas antes de ser referidos a un hematólogo. Esto provoca que lleguen con la síntomas graves, incluso con daño renal o fracturas que pueden dejarlos sin movilidad.

Otras barreras son la falta de educación médica y pública sobre la enfermedad, así como la desigualdad en el acceso a tratamientos innovadores, elevado gasto de bolsillo, así como un impacto familiar y social.

Al respecto, Alín Ramírez resaltó que el paradigma del tratamiento del paciente con mieloma múltiple ha cambiado radicalmente en los últimos años.

“De bailar con el más feo empezamos bailando con el tratamiento que mejor pronóstico nos está dando”, acotó.

Explicó que tratamientos como la inmunoterapia y las células CAR-T han aumentado la esperanza de supervivencia de los pacientes, por lo que es fundamental garantizar su acceso y avanzar hacia estas innovaciones.

Aunque reconoció que México ha dado pasos en la aprobación de fármacos eficaces, con respaldo científico, por parte de agencias reguladoras, aún sigue el reto del acceso oportuno y equitativo.

“Como médicos necesitamos evidenciar que existe una necesidad de los pacientes para presentar los datos a las instituciones públicas, pero también a las privadas porque las aseguradoras a veces tardan en aprobar los fármacos. El segundo paso es tener acceso para todos”, manifestó la especialista del Centro México Nacional La Raza.

“Puede sonar a eslogan”, abundó, “pero ningún paciente en México debería quedarse fuera de terapias innovadoras”. Por lo que consideró que todos los esfuerzos deben de estar dirigidos a curar esta enfermedad.

La doctora Mateos mandó un mensaje de esperanza para los pacientes, ya que subrayó que el mieloma múltiple es una enfermedad cuya evolución está cambiando.

“Nuestro compromiso como hematólogos es ofrecerles una supervivencia lo más larga posible”, subrayó y con tratamientos innovadores es posible lograrlo.

Finalmente, Paulina Rosales consideró que estamos en un momento crítico porque México busca evolucionar en el tema de salud y está poniendo un foco importante en la atención primaria.

Por ello, si se pone este tema en la agenda, es posible lograr que los medicamentos innovadores sean accesibles para los pacientes.

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que afecta a las células plasmáticas, que se encargan de producir anticuerpos. Aunque no se conoce la causa exacta de su origen, entre los factores de riesgo están tener familiares con la enfermedad, ser mayor de 60 años, padecer obesidad y ser hombre.

En sus etapas iniciales puede no haber síntomas, pero con el tiempo provoca anemia, infecciones, daño renal, niveles altos de calcio en la sangre, dolor óseo (principalmente en columna, pecho y caderas), además de náuseas, estreñimiento, pérdida de apetito y peso, confusión, cansancio, debilidad, sed excesiva y necesidad frecuente de orinar.