Arancel al calzado asiático dará ventaja competitiva a productores nacionales: Panam

El decreto anunciado de aplicar un arancel de por lo menos 25% a la importación de calzado terminado —proveniente principalmente de Asia, que ingresa a bajo costo— representará una ventaja para los fabricantes nacionales y permitirá a las marcas locales competir en mejores condiciones, sostuvo Paola Reglín, líder de Marketing y Comunicación de Panam.

“Estas medidas siempre ayudan y más cuando tenemos un producto nacional. Contar con nuestra producción local nos permite jugar mejor con el precio. Entonces, definitivamente sí nos dará un empuje, aunque evidentemente no lo es todo”, comentó.

El pasado 12 de agosto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció un decreto para prohibir la importación temporal de calzado bajo el Programa Industria Maquiladora Manufacturera y Servicios de Exportación (IMMEX) con el cual fijarán un arancel de, por lo menos, 25% para proteger a la industria nacional.

Lo anterior, luego de que la industria del calzado sufrió una caída del 12.8% entre 2019 y 2024 debido a estas prácticas de evasión de impuestos o anticompetitivas.

Durante la celebración de los 63 años de la marca mexicana de tenis Panam, Paola Reglín comentó que, a pesar de la medida arancelaria para proteger a la industria nacional, enfrentan otro gran reto que supone la competencia de plataformas como Shein y Temu.

“¿Cómo le gano a un calzado de 110 o 220 pesos?”, expresó.

Además, dijo que la industria del calzado está atravesando momentos complicados.

En su caso, han enfrentado un alza de entre un 5 y 10% en el costo de sus materias primas, principalmente en textiles. Aunque el porcentaje no parece muy alto, “cuando se mide por volumen sí impacta”, anotó.

A pesar de estos retos y en un mercado tan competitivo donde también están presentes marcas globales, la marca mexicana de tenis se ha enfocado en mantenerse relevante sin sacrificar la calidad, comodidad, funcionalidad ni el precio de sus productos, enfatizó Reglín.

Pese a retos crece a doble dígito y se diversifica

En medio de estas presiones, subrayó, han logrado crecer 25% dentro de la categoría sneaker, compitiendo con marcas globales y aún cuando ha habido un consumo “bastante lento”. No obstante, lo que les ha permitido este crecimiento han sido las temporalidades y las estrategias comerciales.

“Hoy, mi Panam de hace 60 años no cuesta 150 ni 200 pesos, pero si encuentran promociones y descuentos. Entonces tenemos que ‘mover la aguja’ para mantener la rentabilidad”, resaltó la líder de Marketing y Comunicación.

Sobre su plan de crecimiento, la marca de tenis se enfocará en aumentar su presencia en centros comerciales para aprovechar el tráfico de consumidores y apostará a la diversificación de productos, incluyendo perfumes y prendas de mezclilla.

“Panam se recuerda por ser esta marca que siempre la encontraban en la calle, pero ahora también la estrategia nueva de negocio es migrar a centros comerciales donde el tráfico está y donde también está ‘la chaviza’”, adelantó Paola Reglín.

Durante este 2025 han abierto cinco tiendas dentro de centros comerciales y planean la apertura, de por lo menos, tres más en lo que resta del año. Con estas nuevas unidades estiman cerrar con un crecimiento del 30 por ciento.

Paralelamente continuarán con su estrategia de colaboraciones con otras marcas y empresas, un segmento que representa el 15% de sus ventas y que los "diferencia" dentro de la industria. Al mismo tiempo, protege los productos de la piratería, los clones y la llamada "chinatización". Su apuesta es cerrar el año con entre 10 y 12 colaboraciones.

La marca de tenis cuenta con una planta en León, Guanajuato, donde alcanza una producción anual de entre 5 y 6 millones de pares, además opera alrededor de 45 tiendas propias y está presente en diversos puntos de ventas (incluyendo las cadenas departamentales Sears, Liverpool, Coppel).

Sus productos también se comercializan en catálogos Price Shoes, mediante modelo de franquicias y en su plataforma de e-commerce, que representa el 20% de sus ventas. A través de este último canal llegan a Estados Unidos.

Actualmente, la marca tiene presencia en Guatemala y Paraguay; no descarta la posibilidad de expandirse a otros países.

En lo que va de este año han alcanzado una producción de 1.6 millones de pares.

“Nosotros tenemos el sello ‘Hecho en México’, pero hoy queremos apoyar nuestro sello del ‘bien hecho en México’”, resaltó Paola Reglín.