México es el sexto país que más muebles y colchones exporta en el mundo

La industria mueblería en México representa un mercado estimado en 9,500 millones de dólares, en lo que va del 2025 y es una de las más grandes en el mundo.

Al corte del año pasado (2024), México cerró como el sexto país que más muebles y colchones exporta, de acuerdo con cifras del International Trade Centre (ITC).

El valor de los envíos de estas mercancías ascendió a 12,800 millones de dólares.

Se proyecta que rumbo al 2030 la industria mueblera mexicana crezca 4.2% cada año.

En el top de países exportadores de muebles, México sólo está por debajo de países como China, Vietnam, Alemania, Polonia e Italia.

La participación de México en el panorama global de comercio de muebles y colchones se podría ver afectada si Estados Unidos aplica aranceles a estos productos.