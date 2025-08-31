Lectura 1:00 min
México es el sexto país que más muebles y colchones exporta en el mundo
Al corte del 2024, México se ubicó en la sexta posición entre los mayores exportadores de muebles y colchones a nivel global; con un valor total de 12,800 millones de dólares al cierre de dicho año.
La industria mueblería en México representa un mercado estimado en 9,500 millones de dólares, en lo que va del 2025 y es una de las más grandes en el mundo.
Al corte del año pasado (2024), México cerró como el sexto país que más muebles y colchones exporta, de acuerdo con cifras del International Trade Centre (ITC).
El valor de los envíos de estas mercancías ascendió a 12,800 millones de dólares.
Se proyecta que rumbo al 2030 la industria mueblera mexicana crezca 4.2% cada año.
En el top de países exportadores de muebles, México sólo está por debajo de países como China, Vietnam, Alemania, Polonia e Italia.
La participación de México en el panorama global de comercio de muebles y colchones se podría ver afectada si Estados Unidos aplica aranceles a estos productos.