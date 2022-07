Para Tugow ofrecer muebles residenciales con diseños de alta gama a bajo costo es posible con su estrategia de venta en línea y con muebles Ready to Assemble (RTA) o listos para armar, explicó José Ramón Alonso, director general y socio fundador de la empresa.

Y es que, para el empresario, ofrecer mueblería de fácil armado y con instrucciones claras, permite reducir costos y alcanzar la cobertura nacional, sin contar con puntos de venta en cada ciudad.

“La venta en línea y este tipo de mueble nos permitió llegar a cubrir el territorio nacional, porque podemos mandar nuestros muebles por empresas de paquetería”, detalló Alonso.

“Buscábamos traer mueble con diseño, pero al alcance de todos”.

Ante la intención de ofrecer mobiliario para casas y oficinas de diseño europeo o directamente de Asia, hacerlo bajo un esquema RTA era más eficiente, con todo y que previo a la pandemia había poco conocimiento sobre este formato y había pocos competidores en el mercado.

“La relación precio-calidad y lo que tenían que hacer (los clientes) era muy justificable, ahí nos dimos cuentas que el mercado estaba listo y los mexicanos lo iban a hacer, obviamente aún hay parte del mercado que tiene ideas más tradicionales y quiere que su mueble le llegue armado”, explicó el directivo.

La experiencia de armar

Pese a Tugow cuenta con servicio de personal para armar los muebles, José Ramón Alonso explicó que, para algunos clientes, tener la experiencia personal de armar por sí mismos el mobiliario es la prioridad.

“Hay una tendencia global al 'do it yourself' (hágalo usted mismo), hay muchos videos que fomentan esto”, acotó.

“Es prácticamente lo mismo que armar un Lego, que lo armas por puro gusto y es exitosísimo, prácticamente es lo mismo, pero con un mueble que vas a usar todos los días, en tu casa”.

Sin embargo, parte del beneficio que se ofrece es contar con una alternativa de alta gama, a un menor precio, con lo que logran atender a la clientela más exigente, pero al contar con un esquema de pago en mensualidades, también pretenden atender al segmento que normalmente compra en tiendas departamentales.

“Nuestra propuesta es más económica, comparando diseño y calidad contra lo que ofrece cualquier otro competidor. Sí puedes encontrar cosas más económicas, pero no con diseño”, precisó.

La apuesta de venta en físico

La empresa, que nació en el 2017, actualmente cuenta con cinco showrooms en todo el país, así como una tienda de formato outlet en el Valle de México.

Sin embargo, para José Ramón Alonso actualmente la mayor apuesta de la empresa se concentra en Guadalajara, donde no solo buscan ser una empresa de venta de mobiliario, sino que también quieren ofrecer la casa completa.

“El proyecto de casa Tugow se trata de que llegues a una tienda de muebles, la cual realmente la experiencia es recorrer tres casas fabricadas con contenedores, todo el mobiliario que se ve adentro se puede adquirir (…), pero como cereza del pastel, si te gusta alguna de las casas que recorres también la puedes comprar como un producto más”, adelantó el directivo.

Para este año, la empresa espera concretar al menos tres proyectos de este tipo.