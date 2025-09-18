México y AL lideran innovación en agricultura digital; patentes crecen 3 veces más rápido que el promedio global

Un nuevo informe del Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP) revela que las tecnologías digitales están transformando la producción de alimentos de manera sostenible, con un crecimiento anual del 9.4% en las solicitudes de patentes en agricultura digital, una tasa tres veces superior al promedio de todas las tecnologías.

Dicho avance es crucial ante la expectativa de que la población mundial superará los 10,000 millones para 2050; el informe destaca un crecimiento acelerado en Asia y América Latina. En particular, América Latina registró un notable crecimiento anual del 11% en el periodo 2000-2022.

En el caso de México se ha consolidado como un referente en innovación agrícola, con la participación de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Tecnológico de Xalapa y la UNAM como centros de desarrollo de patentes clave; cuyos principales hallazgos son: sensores para optimizar el riego, sistemas de monitoreo hídrico en árboles frutales, robots sembradores y dispositivos IoT para el cuidado de polinizadores.

Cabe destacar que entre 2018 y abril de 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó 3,680 patentes en AgTech y FoodTech, de las cuales 464 son mexicanas, lo que subraya el papel de la academia en la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada.

Santiago Nieto, Director General del IMPI, afirmó: “El componente digital de la innovación agrícola está transformando la manera en que concebimos la productividad y sostenibilidad en el campo. Para México, la prosperidad compartida va más allá de lo social: incorpora innovación digital como motor de equidad y desarrollo. La propiedad intelectual no es solo un instrumento de protección, sino una palanca que convierte el conocimiento en soluciones prácticas que fortalecen a nuestras comunidades rurales, impulsan la inversión y generan empleo”.

Nieto agregó: “Desde el IMPI reafirmamos nuestro compromiso de promover este ecosistema, consolidar a América Latina como un referente en agricultura digital y hacer de la innovación tecnológica una columna vertebral de un México más justo, competitivo e inclusivo. La cooperación internacional y el intercambio de conocimiento, respaldados por un sistema sólido de propiedad intelectual, son esenciales para que estas innovaciones lleguen al campo y beneficien directamente a nuestras comunidades rurales y al mundo entero”.

El estudio también resalta el desempeño histórico de producción y exportación de América Latina entre 2010 y 2020, proyectando que para 2050 la región podría abastecer entre dos y tres de cada cinco frutas y verduras a nivel global.

Europa y Asia: impulsores clave de la agricultura digital

Europa lidera la actividad de patentes en tecnologías de agricultura digital, impulsada por un dinámico ecosistema que cuenta con 194 startups y 125 universidades activas. Asia, por su parte, superó a Norteamérica en solicitudes de patentes en 2020, consolidándose como un actor importante en el sector.

Las tendencias globales en agricultura inteligente incluyen la imagenología y sensores, la automatización, el uso de drones y la inteligencia artificial (IA), tecnologías que están redefiniendo el panorama agrícola y permitiendo una mayor precisión y eficienci