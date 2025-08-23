Mexicana de Aviación recibe su tercer equipo Embraer

La Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana de Aviación) recibió este sábado su tercer avión Embraer E195-E2 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), su centro de operaciones.

Entre enero y diciembre llegarán dos más, como se acordó con el fabricante brasileña dentro de un paquete de compra de 20 equipos, lo que permitirá a la línea aérea devolver los tres Boeing 737-800 que actualmente opera a la Fuerza Aérea Mexicana.

“La llegada de esta tercera aeronave, junto a la presencia de las dos recibidas recientemente, en este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, refleja que la aerolínea está lista para conectar a México a través de un triángulo virtuoso: accesibilidad, comodidad y puntualidad”, dijo el director de la aerolínea, Gral. Gpo. P.A. E.M. Leobardo Ávila.

En un comunicado, la paraestatal militar recordó que el nuevo avión está provisto de tecnología avanzada para brindar un servicio con los más altos estándares de seguridad y confort a sus pasajeros.

A la par de la llegada, Mexicana de Aviación avanza en el posicionamiento de la marca al iniciar operaciones comerciales con el equipo matrícula XA-MXA, el próximo lunes 25 de agosto, en el vuelo inaugural hacia Tulum, saliendo del AIFA a las 10:00 horas.

Como parte de la ceremonia de bienvenida al nuevo equipo, la empresa difundió la imagen de sus tres nuevos aviones.