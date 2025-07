Mexicana recibe al primero de 20 aviones brasileños

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que “recuperar Mexicana de Aviación no es un capricho ideológico, sino una decisión estratégica”, porque el transporte aéreo es vital para la defensa, la emergencia, la logística nacional y para el traslado de las personas.

Durante su discurso en la ceremonia de llegada del primer avión Embraer 195-E2 para la Aerolínea del Estado Mexicano, destacó que, a diferencia de las aerolíneas privadas que operan bajo una lógica de ganancia y que tienen su razón y tienen su sentido, la nueva Mexicana tiene como objetivo principal el bienestar colectivo.

“Su misión no es generar utilidades para accionistas. Su meta es conectar regiones, reducir costos y brindar un servicio digno, accesible y confiable. Eso no quiere decir que una empresa pública no deba ser eficiente o rentable; al contrario, la eficiencia es parte del compromiso ético con el pueblo. Pero no se mide únicamente en términos de rentabilidad económica, sino en términos de su impacto social”, explicó.

También dijo que se trata de una empresa que nace con nuevos principios, transparencia, inclusión, eficiencia, responsabilidad social y sentido de nación; y eso se lo da la Defensa Nacional. El mensaje a la gente es: tienes derecho a volar.

En la recepción del avión que despegó de la ciudad de Manaus, Brasil, antes de llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Presidenta de México estuvo acompañada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, el titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y del secretario de Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo, entre otros invitados de honor.

En su momento, el director de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila, agradeció el apoyo de la Presidenta de México y por ser “sensible” para que la empresa sea una aerolínea del pueblo.

Recordó que el pedido que se hizo a la empresa brasileña Embraer fue por 20 naves de dos modelos, de los cuales al cierre del 2025 habrán llegado cinco, en 2026 se recibirán siete y en el 2027 los últimos ocho. Todos los equipos se incorporarán paulatinamente con la idea de que el siguiente año solamente opere la flota nueva (por lo que los aviones Boeing que actualmente se usan serán devueltos a la Defensa).

Sobre el avión que aterrizó en el AIFA (y que fue recibido con un arco de agua), explicó que su primera operación comercial (eventualmente hacia el aeropuerto de Tulum) será el 25 de agosto.