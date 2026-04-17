Meta planea realizar su primera ronda de despidos en mayo

Meta tiene previsto llevar a cabo una primera oleada de despidos masivos, prevista para ⁠este año, el 20 de mayo, a la que seguirán otras más adelante, según informaron a Reuters tres fuentes familiarizadas con los planes.

La empresa propietaria de Facebook e Instagram despedirá a alrededor del 10% de su plantilla global, es decir, cerca ⁠de 8,000 empleados, en esa ronda inicial, según ⁠una de las fuentes.

La empresa tiene previsto realizar más despidos en la segunda mitad del año, según las tres fuentes, aunque los detalles de esos recortes, incluidas la fecha y la magnitud, aún no se han concretado. Los ejecutivos podrían ajustar sus planes a medida que observen la evolución de las capacidades de inteligencia artificial, añadieron las fuentes.

Reuters informó el mes pasado de que la empresa tenía previsto despedir al 20% o más de su plantilla global.

Meta se negó a comentar sobre el calendario o el alcance de los recortes previstos.

El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en IA en su intento por remodelar drásticamente el funcionamiento interno de su empresa en torno a esta tecnología, lo que refleja una tendencia generalizada entre las principales empresas estadounidenses este año, especialmente en el sector tecnológico.

Amazon.com también ha recortado 30.000 puestos de trabajo en los últimos meses, lo que representa casi el 10% de sus empleados administrativos, mientras que en febrero la empresa de tecnología financiera Block redujo casi la mitad de su plantilla.

En ambos casos, los ejecutivos atribuyeron los recortes a las ganancias en eficiencia derivadas de la inteligencia artificial.

Layoffs.fyi, un sitio web que realiza un seguimiento de los recortes de empleo en el sector tecnológico en todo el mundo, informó de que 73,212 empleados han perdido su trabajo en lo que va de año. En todo 2024, la cifra fue de 153,000.

Los despidos de Meta de este año serán los más significativos del gigante de las redes sociales desde la reestructuración de finales de 2022 y principios de ⁠2023, que denominó el "año de la eficiencia", cuando eliminó unos 21,000 puestos ⁠de trabajo.

En aquel momento, las acciones de Meta ⁠estaban en caída libre y la empresa luchaba por corregir las previsiones de crecimiento de la era de la pandemia de Covid que, en última instancia, resultaron insostenibles.

La ⁠empresa se encuentra en una situación financiera más cómoda en esta ocasión, pero los ejecutivos prevén un futuro con menos niveles jerárquicos y una mayor eficiencia gracias a los trabajadores asistidos por Inteligencia Artificial.

Meta, con sede en Menlo Park, California, empleaba a casi 79,000 personas al 31 de diciembre, según su último informe.

En las últimas semanas, Meta ha reorganizado los equipos de su división Reality Labs y ha trasladado a ingenieros de toda la empresa a una nueva organización denominada "Applied AI", encargada de acelerar el desarrollo de agentes de IA capaces de escribir código y llevar a cabo tareas complejas de forma autónoma.

Una de ⁠las fuentes afirmó que algunos empleados también serían trasladados a Meta Small Business, una unidad creada el mes pasado, como parte de la reestructuración.