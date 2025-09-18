Mercosur firma TLC con los países de EFTA

Luego de negociaciones que se extendieron prácticamente durante una década, los Estados Partes Signatarios del Mercosur y los miembros del EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), suscribieron un acuerdo que crea una zona de libre comercio de casi 300 millones de consumidores y un PIB conjunto de unos 4.3 billones de dólares.

El Tratado de Libre Comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por un lado y los del bloque integrado por Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, se firmó hoy en Rio de Janeiro, Brasil.

La iniciativa que comenzó a tratarse en 2017 en 14 rondas de negociación, afectará de forma positiva al 97% de las exportaciones de ambos bloques, "lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos", indicó la Cancillería Argentina.

En representación de la Argentina, selló con su firma el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, Gerardo Werthein.

Del mismo modo lo hicieron Mauro Vieira, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, su par de Uruguay Mario Lubetkin y Patricia Frutos, viceministra de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay.

Por EFTA, que agrupa países europeos que no forman parte de la Unión Europea (UE), los firmantes fueron el Vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin; el Ministro de Cultura, Innovación y Educación Superior de Islandia, Logi Már Einarsson; la Ministra de Comercio e Industria de Noruega, Cecilie Myrseth; y el Embajador Frank Buechel en representación de Liechtenstein.

"El Tratado de Libre Comercio creará nuevas oportunidades de negocios para los agentes económicos en los países del Mercosur y la EFTA, incluyendo al gran número de pequeñas y medianas empresas existentes en cada jurisdicción", señaló la comunicación oficial. Asimismo, indicó que "proveerá mayor acceso a los mercados y normativa modernizada para el despacho de aduana. Los agentes económicos de los países del MERCOSUR y la EFTA se beneficiarán de la mayor previsibilidad y certidumbre jurídica en el comercio".

El tratado abarcará el comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y solución de controversias, e incluirá un capítulo de comercio y desarrollo sostenible.

Pese al avance significativo, su entrada en vigor no será inmediata ya que dependerá de la aprobación parlamentaria en cada nación, un proceso que podría extenderse por hasta 2026, según fuentes diplomáticas.

La expectativa para el corto plazo es superar los niveles de intercambio que, en 2024 representaron exportaciones desde el Mercosur a EFTA por 3,373 millones de dólares e importaciones de productos por 3,824 millones de dólares, con Suiza como principal socio comercial.