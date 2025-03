Mejores Prop Firms en México para 2025

Las Mejores Prop Firms en Mexico del 2025

Las mejores firmas de trading propietario en México ofrecen altas división de ganancias, pagos rápidos y diversas opciones de financiamiento. Si buscas omitir el proceso de evaluación por completo o escalar tu cuenta hasta $4 millones, nuestra lista incluye las mejores firmas de prop trading para traders mexicanos y los detalles clave sobre sus cuentas financiadas.

Las mejores firmas de trading propietario en México:

1. FXIFY - Mejor firma de prop trading en México

FXIFY es la mejor firma de trading propietario en México, ofreciendo múltiples formas de obtener financiamiento. Puedes optar por un proceso de evaluación de una, dos o tres fases, según tu estilo de trading, o recibir financiamiento instantáneo y evitar los desafíos por completo.

¡Usa el código PROPFIRMS15 y obtén 15% de descuento en las tarifas de desafío!

Proceso de Evaluación

FXIFY ofrece cuatro modelos de financiamiento con tarifas de desafío desde $39 hasta $1,999, según el tamaño de la cuenta y el tipo de evaluación. Deberás alcanzar un objetivo de ganancia manteniéndote dentro de los límites de pérdida, pero sin límite de tiempo para completar el desafío.

Desafío de una fase: Evaluación en un solo paso con objetivo de ganancia y pérdida flotante. Ideal para financiamiento rápido.

Evaluación en un solo paso con objetivo de ganancia y pérdida flotante. Ideal para financiamiento rápido. Desafío de dos fases: Proceso estructurado en dos pasos con pérdida estática, premiando la consistencia.

Proceso estructurado en dos pasos con pérdida estática, premiando la consistencia. Desafío de tres fases: Ruta más segura con objetivos de ganancia menores en cada etapa.

Ruta más segura con objetivos de ganancia menores en cada etapa. Financiamiento instantáneo: Inicia con una cuenta financiada de inmediato y conserva hasta el 90% de las ganancias.

Debes operar al menos cinco días antes de recibir financiamiento, pero no hay límite máximo de días para los desafíos.

Cuentas Financiadas

Una vez aprobada la evaluación, operarás con una cuenta de entre $5,000 y $400,000, conservando entre el 80% y 90% de las ganancias. Si mantienes un desempeño consistente, tu cuenta puede escalar hasta $4 millones, con aumentos del 25% cada tres meses.

FXIFY también ofrece complementos opcionales para personalizar tu cuenta:

Pagos quincenales: Retira ganancias cada dos semanas en lugar de mensualmente.

Retira ganancias cada dos semanas en lugar de mensualmente. Mayor apalancamiento: Incrementa el apalancamiento en forex y oro hasta 50:1.

Incrementa el apalancamiento en forex y oro hasta 50:1. Protección de rendimiento: Medidas adicionales para una mejor gestión del riesgo.

Según Noam Korbl, cofundador de PropFirms, el mejor sitio de comparación de firmas de prop trading:

"Los traders mexicanos necesitan una firma que no solo les dé la bienvenida, sino que también les permita hacer crecer sus cuentas y acceder rápidamente a sus ganancias. Con opciones de financiamiento instantáneo, desafíos en múltiples etapas y complementos como mayor apalancamiento, FXIFY permite a los traders diseñar una cuenta que se ajuste a su estrategia."

Spreads y Tarifas

FXIFY ofrece spreads desde 0 pips, pero los costos reales dependen del mercado. Las operaciones en forex tienen una comisión de $3 por lote, más económica que algunas firmas competidoras.

A diferencia de otras firmas que integran tarifas en spreads más amplios, FXIFY permite elegir entre spreads sin margen con comisiones o un modelo con spread fijo. Sin embargo, no ofrece cuentas libres de swaps, lo que puede ser una desventaja para quienes mantienen posiciones nocturnas.

Plataformas y Herramientas de Trading

FXIFY es compatible con MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) y DXTrade, todas con integración de TradingView para análisis avanzados. Cada plataforma está diseñada para distintos estilos de trading:

MT4: Ideal para trading automatizado con Expert Advisors (EAs).

Ideal para trading automatizado con Expert Advisors (EAs). MT5: Más marcos de tiempo, tipos de órdenes y profundidad de mercado.

Más marcos de tiempo, tipos de órdenes y profundidad de mercado. DXTrade + TradingView: Plataforma basada en navegador con herramientas integradas de TradingView.

FXIFY permite operar forex, índices, materias primas, acciones y criptomonedas, con apalancamiento de hasta 30:1 en forex. Se permite trading en noticias, automatización y copy trading entre cuentas FXIFY, pero no estrategias de trading de alta frecuencia (HFT) ni arbitraje.

Confianza y Fiabilidad

FXIFY está respaldada por FXPIG, un proveedor de liquidez reconocido que ofrece spreads ajustados y ejecución rápida. La firma tiene una calificación de 4.2/5 en Trustpilot, con elogios por sus opciones de desafíos flexibles, tarifas competitivas y proceso de pagos eficiente.

FXIFY también cuenta con una comunidad activa en Discord con más de 38,000 miembros, donde puedes recibir soporte, compartir estrategias y conocer las últimas promociones. Aunque algunos usuarios reportan demoras en retiros de cuentas grandes, sigue siendo una de las firmas de prop trading más confiables y amigables para los traders.

Veredicto sobre FXIFY

FXIFY brinda flexibilidad para obtener financiamiento, ya sea a través de desafíos o con financiamiento instantáneo. La posibilidad de escalar hasta $4 millones, operar en múltiples plataformas y personalizar tu cuenta la convierte en la mejor firma de prop trading en México.

¡Usa el código PROPFIRMS15 y obtén 15% de descuento en las tarifas de desafío!

2. BrightFunded - Mejor programa de recompensas

BrightFunded es una de las mejores firmas de prop trading si buscas crecimiento a largo plazo y beneficios adicionales. Con una evaluación en tres fases, complementos personalizables y un plan de escalamiento ilimitado, esta firma de renombre te permite expandir tu cuenta de trading mientras aumentas la retención de ganancias. Su programa de lealtad Trade2Earn destaca, permitiéndote ganar beneficios como desafíos gratuitos y mejores división de ganancias según tu actividad de trading.

Usa el código PROPFIRMS20 y obtén 20% de descuento en las tarifas de desafío!

Proceso de Evaluación

BrightFunded diseñó su estructura de desafío para traders propietarios que buscan flexibilidad mientras demuestran su consistencia. Las tarifas inician en €55, con complementos opcionales para retiros rápidos, mejores división de ganancias y eliminación del requisito de días mínimos de trading.

Fase 1 - Evaluación: Alcanzar un objetivo de ganancia moderado dentro de límites de pérdida diaria y total. Se requieren mínimo cinco días de trading.

Alcanzar un objetivo de ganancia moderado dentro de límites de pérdida diaria y total. Se requieren mínimo cinco días de trading. Fase 2 - Verificación: El objetivo de ganancia disminuye, pero los límites de pérdida se mantienen. Se deben completar otros cinco días de trading.

El objetivo de ganancia disminuye, pero los límites de pérdida se mantienen. Se deben completar otros cinco días de trading. Fase 3 - Cuenta Financiada: Opera en una cuenta demo financiada, conservando hasta el 100% de las ganancias con posibilidad de escalar sin límite.

Puedes personalizar tu desafío con complementos como pagos rápidos, mayor división de ganancias y eliminación de días mínimos de trading.

Cuentas Financiadas

Una vez financiado, operarás con una cuenta de entre $5,000 y $200,000, conservando entre el 80% y 100% de las ganancias. A diferencia de la mayoría de las firmas con límites fijos, el plan de escalamiento ilimitado de BrightFunded permite aumentar el tamaño de la cuenta cada cuatro meses según la rentabilidad.

Las cuentas crecen un 30% si cumples los criterios de escalamiento: rentabilidad constante, al menos dos retiros exitosos y saldo positivo o equilibrado. Después del tercer aumento, conservarás el 100% de tus ganancias, haciendo de BrightFunded una de las pocas firmas que eliminan completamente la división de ganancias para traders de alto rendimiento.

Plataformas y Herramientas de Trading

BrightFunded opera en su propia plataforma de trading propietaria, diseñada para brindar una experiencia fluida tanto en cuentas de desafío como financiadas. Aunque no es compatible con MT4 ni MT5, su plataforma interna ofrece una interfaz intuitiva con herramientas esenciales para análisis y ejecución de operaciones.

Spreads y Tarifas

BrightFunded ofrece spreads competitivos en forex, criptomonedas y materias primas, garantizando costos de operación accesibles. Los spreads en pares principales de forex comienzan desde 0.0 pips, con un promedio de 0.1 pips en pares como EUR/USD. Para cripto, los traders también se benefician de spreads ajustados en BTC/USD desde $0.1.

BrightFunded opera en un entorno de trading simulado, lo que significa que las cuentas no interactúan con la liquidez real del mercado, pero los precios reflejan las condiciones reales del mercado.

Confianza y Fiabilidad

BrightFunded ha construido una sólida reputación, con una calificación de 4.6/5 en Trustpilot, donde el 86% de los usuarios la valoran con 5 estrellas. Los traders destacan su rápido proceso de pagos, reglas transparentes y opciones flexibles de evaluación, lo que la convierte en una de las firmas de prop trading más confiables.

La firma también cuenta con una creciente comunidad en Discord con más de 16,000 miembros, donde se ofrece soporte al cliente, discusión de estrategias y actualizaciones sobre la plataforma.

Veredicto sobre BrightFunded

BrightFunded es una excelente elección si buscas una firma de prop trading que premie el éxito a largo plazo. Su plan de escalamiento ilimitado, altas división de ganancias y opciones de desafío personalizables la convierten en uno de los programas de financiamiento más flexibles disponibles. Aunque no es compatible con MT4 ni MT5, su plataforma propietaria es fácil de usar y el programa Trade2Earn agrega valor adicional para los traders activos en México.

¡Usa el código PROPFIRMS20 y obtén 20% de descuento en las tarifas de desafío!

3. Blueberry Funded - Escalamiento hasta $2 millones

Blueberry Funded es una de las mejores firmas de prop trading, ofreciendo un proceso de desafío simple, escalamiento hasta $2 millones y división de ganancias de hasta el 90%. Puedes elegir entre tres tipos de desafíos: One Step, Two Step y Rapid, con cuentas desde $5,000 hasta $200,000.

¡Usa el código PROPFIRMS25 y obtén 25% de descuento en las tarifas de desafío!

Proceso de Evaluación

Blueberry Funded ofrece tres tipos de desafíos, brindando flexibilidad según tu estrategia de trading. Las tarifas varían entre $40 y $1,100, según el tamaño de la cuenta y el tipo de desafío.

Desafío de 1 Fase: Evaluación en una sola fase con un objetivo de ganancia y un límite de pérdida estático. Sin límite de tiempo, permitiéndote operar a tu ritmo.

Evaluación en una sola fase con un objetivo de ganancia y un límite de pérdida estático. Sin límite de tiempo, permitiéndote operar a tu ritmo. Desafío de 2 Fases: Evaluación en dos fases con un objetivo de ganancia inicial alto, seguido de uno menor en la Fase 2.

Evaluación en dos fases con un objetivo de ganancia inicial alto, seguido de uno menor en la Fase 2. Desafío Rápido: Evaluación en 7 días con pérdida flotante, ideal para traders experimentados que pueden alcanzar rápidamente los objetivos de ganancia.

Se requieren mínimo tres días de trading para los desafíos de 1 Fase y 2 Fases, mientras que el Desafío Rápido no tiene días mínimos.

Cuentas Financiadas

Una vez financiado, operarás con una cuenta de entre $5,000 y $200,000, conservando entre el 80% y 90% de las ganancias. El plan de escalamiento permite crecer la cuenta hasta $2 millones, convirtiéndola en una de las mejores firmas de financiamiento a largo plazo.

Según Noam Korbl de PropFirms:

"Un plan de escalamiento sólido es lo que distingue a las oportunidades a corto plazo de las firmas que realmente apoyan a los traders a largo plazo. Blueberry Funded premia la consistencia aumentando el saldo de la cuenta en un 25% cada tres meses, siempre que mantengas rentabilidad y completes al menos cuatro retiros. Esto significa que puedes escalar hasta $2 millones manteniendo las mismas reglas y objetivos de trading. Con división de ganancias de hasta el 90%, Blueberry Funded ofrece una ruta clara para aumentar tu capital y ganancias con el tiempo."

Plataformas y Herramientas de Trading

Blueberry Funded es compatible con MT4, MT5 y DXTrade, brindando flexibilidad en tu forma de operar. Puedes acceder a forex, índices, materias primas y criptomonedas, con apalancamiento en forex de hasta 30:1.

Spreads y Tarifas

Blueberry Funded ofrece costos de trading bajos, con spreads en forex desde 0.1 pips y una comisión de $7 por operación en forex y oro. Otros mercados financieros son libres de comisiones.

Veredicto sobre Blueberry Funded

Blueberry Funded es una firma confiable si buscas desafíos accesibles, un proceso de evaluación claro y potencial de crecimiento a largo plazo. Su plan de escalamiento hasta $2 millones y su disponibilidad para operar criptomonedas son sus principales ventajas, mientras que su respaldo por un broker regulado refuerza su credibilidad.

¡Usa el código PROPFIRMS25 y obtén 25% de descuento en las tarifas de desafío!

4. IC Funded - Firma de Prop Trading en Forex

IC Funded es una de las mejores firmas de prop trading en forex, ofreciendo cuentas financiadas de hasta $500,000 a través de una evaluación en dos fases. Respaldada por IC Markets, brinda spreads desde 0 pips, tarifas de desafío bajas desde $49 y acceso a MT4, MT5 y cTrader. La división de ganancias inicia en 75%, aumentando a 80% tras el primer mes, siendo una opción competitiva para traders que buscan condiciones ajustadas y acceso al mercado forex.

¡Usa el código PROPFIRMS25 y obtén 25% de descuento en las tarifas de desafío!

Proceso de Evaluación

El desafío de IC Funded sigue una estructura de dos fases diseñada para evaluar tanto rentabilidad como gestión de riesgos. Las tarifas comienzan en $49, con cuentas desde $5,000 hasta $500,000. No hay límite de tiempo, pero se debe mantener un tamaño de posición constante en ambas fases.

Fase 1 - Evaluación: Alcanzar un objetivo de ganancia manteniéndose dentro de los límites de pérdida diaria y total.

Fase 2 - Verificación: Cumplir un objetivo de ganancia reducido, con las mismas reglas de gestión de riesgo.

Cuentas Financiadas

Una vez financiado, operarás con hasta $500,000, conservando entre el 75% y 80% de las ganancias. Aunque el escalamiento es limitado, puedes aumentar tu saldo volviendo a tomar la evaluación de forma gratuita tras cumplir ciertos criterios de desempeño. Las reglas de gestión de riesgo de la fase de evaluación permanecen en la cuenta financiada.

Plataformas y Herramientas de Trading

IC Funded ofrece las tres plataformas de trading más populares: MT4, MT5 y cTrader. Cada plataforma permite trading automatizado, ejecución avanzada de órdenes y herramientas de análisis de mercado. Se puede operar forex, índices y materias primas, pero no criptomonedas.

Spreads y Tarifas

IC Funded ofrece algunos de los spreads más bajos de la industria, gracias a la liquidez de IC Markets. Los spreads en forex comienzan desde 0 pips, con una comisión de $3.50 por lote, en línea con el promedio del mercado. Índices y materias primas no tienen comisiones, lo que la convierte en una opción rentable para traders que buscan costos bajos en varios mercados financieros.

Confianza y Fiabilidad

IC Funded está respaldada por IC Markets, un bróker de forex con sede en Australia. Aunque las firmas de prop trading no están reguladas como los brókers, su conexión con un bróker regulado por ASIC agrega credibilidad.

Tiene una calificación de 4.4/5 en Trustpilot, con opiniones positivas sobre sus spreads bajos, flexibilidad de plataformas y pagos rápidos. En lugar de Discord, IC Funded cuenta con una plataforma de chat privada para traders financiados.

Veredicto sobre IC Funded

IC Funded es una de las mejores firmas de prop trading en forex, con spreads bajos, tarifas competitivas y acceso a plataformas líderes. Aunque la división de ganancias es ligeramente menor que en algunas competidoras, sus condiciones ajustadas y estructura de bajo costo la hacen una opción ideal para traders experimentados en forex.

¡Usa el código PROPFIRMS25 y obtén 25% de descuento en las tarifas de desafío!

5. DNA Funded - Mejor Firma de Prop Trading en Criptomonedas

DNA Funded es una de las firmas de prop trading más competitivas, con tarifas de desafío bajas, spreads ajustados y una amplia variedad de mercados, incluyendo forex, materias primas, índices, acciones y criptomonedas. Respaldada por DNA Markets, se beneficia de ejecución rápida y spreads desde 0 pips. Se puede elegir entre tres tipos de desafíos con cuentas de hasta $200,000 y división de ganancias entre el 80% y 90%.

¡Usa el código PROPFIRMS25 y obtén 25% de descuento en las tarifas de desafío!

Proceso de Evaluación

DNA Funded ofrece tres modelos de desafío para distintos estilos de trading. Las tarifas comienzan en $49, con complementos opcionales para pagos rápidos o mayor división de ganancias.

Single Helix - 1 Fase: Evaluación simple de una fase con objetivo de ganancia y pérdida estática. Sin límite de tiempo.

Double Helix - 2 Fases: Evaluación estructurada con un objetivo de ganancia alto en la Fase 1, seguido de uno reducido en la Fase 2.

Pro Challenge - 1 Fase: Evaluación rápida con límites de pérdida estrictos y una ventana de trading de solo 10 días. No permite trading en criptomonedas.

Veredicto sobre DNA Funded

DNA Funded es una de las mejores firmas de prop trading en criptomonedas, con tarifas bajas, desafíos flexibles y ejecución rápida. Aunque no cuenta con un plan de escalamiento, sus complementos de división de ganancias y pagos rápidos la hacen una opción ideal para traders mexicanos que buscan maximizar sus ingresos.

6. FundedNext - División de Ganancias de Hasta 95%

FundedNext es una firma de prop trading popular conocida por ofrecer división de ganancias de hasta 95% y múltiples modelos de evaluación adaptados a distintos estilos de trading. Puedes elegir entre evaluaciones estructuradas de varios pasos o caminos de financiamiento más rápidos, con cuentas desde $5,000 hasta $200,000. Además, cuenta con uno de los planes de escalamiento más grandes, permitiéndote aumentar tu cuenta hasta $4 millones con el tiempo.

¡Usa el código PROPFIRMS y obtén un reembolso del 120% en las tarifas de desafío!

Proceso de Evaluación

FundedNext ofrece tres tipos de desafíos con tarifas desde $49. Cada desafío tiene diferentes objetivos de ganancia, límites de riesgo y estructuras de evaluación.

Stellar Challenge: Disponible en evaluación de 1 o 2 pasos, con drawdown basado en balance para mayor flexibilidad y división de ganancias de hasta 95%.

Disponible en evaluación de 1 o 2 pasos, con drawdown basado en balance para mayor flexibilidad y división de ganancias de hasta 95%. Evaluation Challenge: Proceso estructurado de 2 pasos con una división de ganancias inicial más baja, que aumenta con el tiempo.

Proceso estructurado de 2 pasos con una división de ganancias inicial más baja, que aumenta con el tiempo. Express Challenge: Permite elegir entre modelos de Consistencia y No Consistencia, dependiendo de si prefieres un enfoque estructurado o más flexible.

Cuentas Financiadas

Una vez que obtienes acceso a tu cuenta financiada, conservas entre el 80% y 95% de tus ganancias, según el modelo de desafío elegido. Las cuentas comienzan en $5,000 y llegan hasta $200,000, con la oportunidad de escalar un 40% cada cuatro meses. Para calificar para el escalamiento, debes mantener una rentabilidad constante y completar al menos dos retiros durante ese periodo.

Plataformas y Herramientas de Trading

FundedNext brinda acceso a MT4, MT5, cTrader y TradingView, permitiendo operar forex, índices, materias primas y criptomonedas. A diferencia de otras firmas, FundedNext cobra una tarifa de $10 por usar cTrader, lo que puede ser un inconveniente para quienes prefieren esa plataforma. Mientras la integración de TradingView con MT5 está pausada por actualizaciones del sistema, se reactivará pronto, permitiendo aprovechar sus herramientas avanzadas de gráficos.

Spreads y Tarifas

FundedNext se beneficia de una liquidez de primer nivel, ofreciendo spreads ajustados desde casi 0 pips. La comisión es de $3 por lote para la mayoría de las cuentas, mientras que los traders de Stellar Lite pagan $7 por lote. Las operaciones en índices y criptomonedas no tienen comisiones.

Confianza y Fiabilidad

FundedNext cuenta con una calificación de 4.5/5 en Trustpilot y una gran comunidad de traders. Con 115,000 miembros en Facebook, 190,000 en Discord y 40,000 en Telegram, ofrece una fuerte interacción con traders. La firma es reconocida por pagos confiables, retiros quincenales y un servicio de atención eficiente.

Veredicto sobre FundedNext

FundedNext es una excelente opción para traders disciplinados que buscan altas divisiones de ganancias y un camino estructurado hacia el financiamiento. Aunque sus reglas de trading son estrictas y requieren una gestión de riesgos cuidadosa, su plan de escalamiento hasta $4 millones y modelos de desafío flexibles la convierten en una de las mejores firmas de prop trading para traders a largo plazo.

¡Usa el código PROPFIRMS y obtén un reembolso del 120% en las tarifas de desafío!

7. ThinkCapital - Firma de Prop Trading Económica

ThinkCapital es una firma de prop trading de bajo costo con cuentas financiadas de hasta $200,000, pagos cada dos semanas y un plan de escalamiento de hasta $1 millón. Con tarifas desde solo $39, es una de las opciones más accesibles para obtener capital financiado. Ofrece tres tipos de desafíos, cada uno con diferentes opciones de gestión de riesgos.

Proceso de Evaluación

ThinkCapital ofrece tres modelos de evaluación para adaptarse a distintos estilos de trading, con tarifas tan bajas como $39:

Lightning Challenge: Evaluación simple de un solo paso con menor apalancamiento, ideal si prefieres un enfoque directo.

Evaluación simple de un solo paso con menor apalancamiento, ideal si prefieres un enfoque directo. Dual Step Challenge: Proceso en dos pasos que equilibra estructura y flexibilidad.

Proceso en dos pasos que equilibra estructura y flexibilidad. Nexus Challenge: Evaluación en tres fases, diseñada para traders enfocados en consistencia y gestión de riesgos a largo plazo.

Cuentas Financiadas

Los traders financiados pueden operar cuentas de $5,000 a $200,000, conservando hasta el 90% de las ganancias. Los pagos se realizan cada 14 días, con la opción de actualizar a retiros semanales por una tarifa adicional.

Las cuentas pueden escalar un 20% cada tres meses, siempre que los traders mantengan rentabilidad y completen tres retiros exitosos. Esto permite a los traders a largo plazo aumentar gradualmente su capital, con un límite máximo de escalamiento de $1 millón.

Spreads y Tarifas

ThinkCapital ofrece spreads sin margen desde 0 pips en MT5, con una comisión de $4 por lote en forex y metales. Las cuentas ThinkTrader permiten operar sin comisiones, aunque con spreads ligeramente más amplios.

Plataformas de Trading y Mercados

ThinkCapital es compatible con MT5 y ThinkTrader, ambas brindando acceso a forex, índices, materias primas y criptomonedas.

MT5: Ideal para quienes buscan spreads ajustados y trading algorítmico, con soporte para Expert Advisors (EAs).

Ideal para quienes buscan spreads ajustados y trading algorítmico, con soporte para Expert Advisors (EAs). ThinkTrader: Plataforma adecuada para traders principiantes con integración de TradingView, trading sin comisiones, pero con spreads más amplios.

Los traders en EE.UU. están restringidos a ThinkTrader y no pueden acceder a MT5.

Confianza y Fiabilidad

ThinkCapital cuenta con una calificación de 4.5/5 en Trustpilot, con traders elogiando sus pagos rápidos, reglas transparentes y soporte receptivo. Aunque su comunidad en Discord es más pequeña que la de algunos competidores, sigue activa en Instagram y X, proporcionando información de mercado y actualizaciones sobre la firma.

Veredicto sobre ThinkCapital

ThinkCapital es una de las firmas de prop trading más económicas, ofreciendo desafíos de bajo costo, pagos quincenales y divisiones de ganancias del 90%. Aunque los pagos exclusivamente en criptomonedas pueden ser una desventaja para algunos, su plan de escalamiento, flexibilidad de plataformas y proceso de evaluación estructurado la convierten en una opción sólida para quienes buscan desafíos accesibles.

8. Funded Trading Plus - Financiamiento Instantáneo

Funded Trading Plus es una de las pocas firmas de prop trading que ofrece financiamiento instantáneo, permitiéndote omitir el proceso de evaluación y comenzar a operar con capital en vivo de inmediato. Con cuentas de hasta $200,000, divisiones de ganancias del 80% al 90% y escalamiento hasta $5 millones, es una opción sólida para traders experimentados que desean acceso rápido al capital.

Proceso de Evaluación y Financiamiento Instantáneo

Funded Trading Plus ofrece tres procesos de evaluación diferentes:

Desafío de Una Fase: Evaluación en un solo paso, ideal si buscas una ruta directa a una cuenta financiada.

Evaluación en un solo paso, ideal si buscas una ruta directa a una cuenta financiada. Desafío de Dos Fases: Proceso estructurado en dos pasos con objetivos de ganancia ligeramente más bajos.

Proceso estructurado en dos pasos con objetivos de ganancia ligeramente más bajos. Financiamiento Instantáneo (Master Trader Program): Sin evaluación requerida—opera con capital en vivo de inmediato.

Las tarifas comienzan en $119 para los desafíos y $225 para el financiamiento instantáneo, con objetivos de ganancia y reglas de drawdown que varían según el modelo.

Cuentas Financiadas

Una vez financiado, conservarás entre el 80% y 90% de tus ganancias. Los traders con financiamiento instantáneo pueden comenzar a retirar ganancias en un plazo de 3 a 7 días, y todas las cuentas pueden escalar hasta $5 millones según el desempeño.

Plataformas de Trading y Mercados

Funded Trading Plus es compatible con MT4, MT5, cTrader, DXTrade y Match-Trader, con acceso a forex, índices, materias primas y criptomonedas. Aunque MT4 y MT5 siguen siendo las opciones más populares, cTrader ofrece herramientas avanzadas pero con un costo adicional. DXTrade y Match-Trader proporcionan configuraciones más simples para traders manuales. Si eliges cTrader, deberás pagar una tarifa adicional de $25.

Spreads y Tarifas

Funded Trading Plus cobra una comisión de $7 por operación de ida y vuelta en forex y materias primas, mientras que los índices y criptomonedas no tienen comisiones. Los detalles sobre spreads no se divulgan por completo, lo que dificulta la comparación de costos con otras firmas.

Confianza y Fiabilidad

La firma cuenta con una calificación de 4.7/5 en Trustpilot con más de 2,000 reseñas, con la mayoría de los traders destacando sus pagos rápidos y su modelo de financiamiento instantáneo. Su comunidad en Discord tiene más de 40,000 miembros, ofreciendo discusiones activas y soporte para traders.

Veredicto sobre Funded Trading Plus

Funded Trading Plus es una de las mejores opciones para financiamiento instantáneo, permitiéndote omitir la evaluación y operar con capital en vivo de inmediato. Aunque las tarifas son más altas que en los desafíos tradicionales, los pagos rápidos, las opciones de financiamiento flexibles y el sólido plan de escalamiento la convierten en una opción competitiva si deseas acceso rápido al capital.

9. Topstep - Mejor Firma de Prop Trading en Futuros

Topstep es la mejor firma de prop trading para traders de futuros, ofreciendo una evaluación estructurada en tres pasos para acceder a capital financiado. Con una división de ganancias del 100% en los primeros $10,000 y 90% después de eso, proporciona una de las estructuras de pago más competitivas de la industria. A diferencia de las firmas enfocadas en forex, Topstep se especializa exclusivamente en trading de futuros.

Proceso de Evaluación

El modelo de financiamiento de Topstep está diseñado para traders de futuros, centrándose en la gestión de riesgos y consistencia.

Paso 1 – Trading Combine: Evaluación simulada donde los traders deben alcanzar objetivos de ganancia sin exceder los límites de pérdida. Las tarifas mensuales varían entre $49 y $149, según el tamaño de la cuenta.

Evaluación simulada donde los traders deben alcanzar objetivos de ganancia sin exceder los límites de pérdida. Las tarifas mensuales varían entre $49 y $149, según el tamaño de la cuenta. Paso 2 – Cuenta Express Financiada: Los traders comienzan a generar ganancias reales pero deben cumplir criterios de desempeño antes de acceder a financiamiento en vivo. Se aplica una tarifa de activación única de $149.

No hay límite de tiempo en el Trading Combine, lo que permite a los traders progresar a su propio ritmo.

Cuentas Financiadas

Una vez que recibes tu cuenta financiada con Topstep, operas con capital real y conservas el 100% de las primeras ganancias de $10,000, con una división del 90% después de eso.

A diferencia de las firmas de prop trading en forex, Topstep solo ofrece tres tamaños de cuenta: $50K, $100K y $150K. Un plan de escalamiento incorporado controla la cantidad de lotes que los traders pueden mantener, asegurando una gestión de riesgos responsable.

Plataformas de Trading y Mercados

Topstep es compatible con múltiples plataformas de futuros, incluyendo TopstepX, NinjaTrader, TradingView y Tradovate, cada una ofreciendo ejecución de baja latencia y datos de mercado en tiempo real.

Los traders de futuros pueden acceder a 32 mercados de futuros de CME, incluyendo futuros de forex, futuros de renta variable, materias primas y productos agrícolas.

Spreads y Tarifas

A diferencia de la mayoría de las firmas de prop trading, los traders de Topstep pagan tarifas de intercambio y comisiones, imitando condiciones reales del mercado. Las tarifas dependen de la plataforma de trading y del contrato de futuros, pero generalmente rondan los $2 por contrato.

TopstepX, la plataforma propietaria de la firma, no cobra comisiones, convirtiéndola en la opción más rentable.

Confianza y Fiabilidad

Topstep tiene una calificación de 4.6/5 en Trustpilot con más de 5,500 reseñas, donde los traders destacan pagos rápidos, sólidos recursos educativos y reglas transparentes. Su comunidad de Discord con 86,000 miembros ofrece coaching, discusiones de estrategias y análisis de mercado.

Veredicto sobre Topstep

Topstep es la mejor firma de prop trading para traders de futuros, ofreciendo condiciones de trading realistas, altas divisiones de ganancias y sin límite de tiempo en los desafíos de evaluación. Aunque las tarifas mensuales y los costos de intercambio pueden hacerla más costosa que las firmas de forex, su proceso de financiamiento estructurado, capital en vivo y sólido soporte para traders la convierten en la mejor opción para traders de futuros en México.

10. City Traders Imperium - Cuentas desde $2,500

City Traders Imperium (CTI) ofrece una de las cuentas financiadas más accesibles desde solo $2,500. Con divisiones de ganancias de hasta 100%, opciones de financiamiento instantáneo y salarios para traders, es una de las mejores firmas para quienes buscan hacer crecer su capital mientras generan ingresos constantes. CTI ofrece múltiples rutas de evaluación, incluyendo un desafío de un solo paso, un desafío de dos pasos y financiamiento directo, brindando flexibilidad a los traders mexicanos.

Proceso de Evaluación

CTI ofrece tres programas de financiamiento con tarifas desde $39 para evaluaciones y $69 para financiamiento instantáneo.

Desafío de Un Paso: Ruta más rápida al financiamiento con menos restricciones.

Ruta más rápida al financiamiento con menos restricciones. Desafío de Dos Pasos: Evaluación estructurada con un enfoque escalonado, reglas de drawdown y sin límite de tiempo.

Evaluación estructurada con un enfoque escalonado, reglas de drawdown y sin límite de tiempo. Financiamiento Instantáneo: Sin evaluación requerida; puedes comenzar con hasta $80,000 en capital y escalar hasta $200,000.

Cuentas Financiadas

Los traders financiados inician con cuentas entre $2,500 y $100,000, conservando el 80% de las ganancias, con posibilidad de aumentar hasta el 100% mediante el plan de escalamiento. CTI también ofrece un salario mensual para traders que mantienen rentabilidad constante, convirtiéndola en una de las pocas firmas que proporciona ingresos fijos.

Plataformas de Trading

CTI es compatible con MetaTrader 5 (MT5) y Match-Trader.

MT5: Plataforma avanzada con herramientas de análisis, trading automatizado y ejecución rápida.

Plataforma avanzada con herramientas de análisis, trading automatizado y ejecución rápida. Match-Trader: Plataforma con una interfaz intuitiva y sencilla para ejecución manual.

Ambas plataformas permiten ejecución rápida, pero si prefieres estrategias automatizadas, MT5 es la mejor opción.

Confianza y Fiabilidad

CTI tiene una calificación de 4.5/5 en Trustpilot, una comunidad activa en Discord con más de 18,000 miembros y fuerte presencia en redes sociales. La firma se asocia con el proveedor de liquidez regulado por CySEC, Broctagon, garantizando ejecución rápida y condiciones de trading transparentes.

Spreads y Tarifas

CTI mantiene costos bajos con spreads en forex desde 0.3 pips y una comisión de $5 por lote en transacciones de ida y vuelta. Los índices se negocian con solo $0.50 por lote, mientras que las criptomonedas no tienen comisiones.

Veredicto sobre City Traders Imperium

City Traders Imperium es una excelente firma de prop trading si buscas cuentas pequeñas, un salario o divisiones de ganancias de hasta 100%. Aunque las opciones de plataformas son limitadas, su financiamiento instantáneo y plan de escalamiento la convierten en una de las mejores firmas de prop trading para traders mexicanos.

FAQs

¿Cuál es la mejor Prop Firm en México?

La mejor firma de prop trading en México es FXIFY, ofreciendo opciones de financiamiento flexibles, divisiones de ganancias de hasta 90% y escalamiento hasta $4 millones. Puedes elegir entre evaluaciones de un paso, dos pasos o tres pasos, o optar por financiamiento instantáneo para comenzar a operar de inmediato.

FXIFY es compatible con MT4, MT5 y DXTrade con integración de TradingView, proporcionando las mejores condiciones de trading y plataformas. Con tarifas competitivas, pagos rápidos y una gran comunidad de traders, FXIFY es la mejor opción para traders mexicanos que buscan financiamiento confiable y escalable.

¿Qué es una Prop Firm?

Una prop firm (empresa de trading propietario) es una compañía que proporciona a los traders cuentas financiadas para operar en los mercados financieros utilizando el capital de la firma. A cambio, los traders comparten una parte de sus ganancias a través de un modelo de división de beneficios.

Las prop firms evalúan a los traders mediante desafíos de evaluación o modelos de financiamiento directo, permitiéndoles acceder a capital mayor sin arriesgar su propio dinero. Estas empresas ofrecen acceso a forex, índices, materias primas, criptomonedas y acciones, con reglas estructuradas de gestión de riesgo para garantizar la sostenibilidad del financiamiento.

¿Cuál es la Mejor Aplicación Móvil para Prop Trading?

Similar a las mejores aplicaciones de trading ofrecidas por brókers de forex, las mejores apps para prop trading brindan ejecución rápida, gráficos avanzados y gestión eficiente de cuentas. Muchas prop firms son compatibles con MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), mientras que otras ofrecen aplicaciones propias con herramientas integradas de gestión de riesgos.

Algunas de las mejores aplicaciones móviles para prop trading incluyen:

DXTrade de FXIFY - Plataforma intuitiva con TradingView integrado y ejecución optimizada.

- Plataforma intuitiva con TradingView integrado y ejecución optimizada. TradingView de FundedNext - Perfecta para análisis técnico avanzado y gestión eficiente de operaciones.

- Perfecta para análisis técnico avanzado y gestión eficiente de operaciones. ThinkTrader de ThinkCapital - Plataforma diseñada para traders principiantes con integración de TradingView y trading sin comisiones.

Cada una de estas plataformas proporciona acceso a mercados clave como forex, materias primas, índices y criptomonedas, asegurando flexibilidad y herramientas esenciales para traders financiados.

¿Qué es el Trading Propietario y Cómo Funciona?

El trading propietario o prop trading es cuando los traders utilizan el capital de una firma en lugar del suyo propio para operar en los mercados financieros. Para acceder a estos fondos, los traders deben cumplir ciertos objetivos de rendimiento y seguir reglas de gestión de riesgos, generalmente demostrando sus habilidades a través de un proceso de evaluación.

Una vez financiados, los traders reciben una división de ganancias, que suele oscilar entre el 75% y el 100%. Las firmas de prop trading se benefician al compartir las ganancias generadas por los traders, mientras que estos obtienen acceso a capital significativo sin arriesgar su propio dinero.

¿Cómo Funciona el Prop Trading en México?

El prop trading en México opera de la misma manera que en otras regiones, con firmas que ofrecen cuentas financiadas a través de programas de evaluación o financiamiento directo.

Los traders mexicanos pueden acceder a mercados como forex, índices, materias primas y criptomonedas mediante firmas internacionales como FXIFY, BrightFunded y Blueberry Funded. La mayoría de estas firmas operan de manera online, lo que permite a los traders participar de forma remota.

Las regulaciones pueden variar, por lo que es recomendable asegurarse de cumplir con las leyes financieras locales y elegir una firma de prop trading confiable con reglas y pagos transparentes.

¿Qué es la Gestión de Riesgos en el Prop Trading?

La gestión de riesgos en el prop trading implica controlar las pérdidas y proteger el capital mientras se opera con los fondos de una firma.

Las firmas de prop trading establecen reglas estrictas, como:

Pérdida máxima diaria

Límites de drawdown total

Restricciones en el tamaño de posición

Para gestionar el riesgo de manera efectiva, los traders utilizan herramientas como stop losses, relaciones riesgo-recompensa y gestión de tamaño de posición. Una gestión de riesgos sólida es clave para mantener rentabilidad a largo plazo, superar evaluaciones, conservar cuentas financiadas y aumentar el capital de trading mediante escalamiento.