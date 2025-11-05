Mastercard logra impulsar el crecimiento inclusivo de 400,000 micro y pequeñas empresas mexicanas

A través de su programa Strive México, Mastercard México logró impulsar a más de 400,000 micro y pequeñas empresas durante los últimos tres años, apoyándolas en su proceso de digitalización, su recuperación tras la pandemia y su integración a la economía formal.

Este esfuerzo, liderado por el Centro para el Crecimiento Inclusivo de Mastercard, marcó un antes y un después para miles de emprendedores que encontraron en la digitalización una herramienta clave para hacer crecer y fortalecer sus negocios.

Ahora, la iniciativa evoluciona hacia una nueva etapa bajo el nombre “Mastercard Avance MiPyMe”, que buscará profundizar su impacto y continuar fomentando la inclusión financiera y tecnológica en el país.

“Empoderar y apoyar a más de 400,000 pequeñas empresas es un logro del que nos sentimos inmensamente orgullosos. Este es solo un paso más hacia la creación de oportunidades económicas más inclusivas en México”, afirmó Mauricio Schwartzmann, Country Manager de Mastercard México.

El origen de Strive México

El programa Strive México nació en 2022, en plena recuperación económica tras la pandemia, con una pregunta fundamental: ¿cómo ayudar a los pequeños negocios a adaptarse a la era digital?

En entrevista con El Economista, Luz Gómez, vicepresidente de Research and Insights del Center for Inclusive Growth de Mastercard, recordó que el principal objetivo fue fortalecer la resiliencia de las mipymes frente a un entorno económico y tecnológico en constante cambio.

“Lanzamos Strive México hace tres años con el reto de acompañar a los micro y pequeños negocios para que aprovecharan el entorno digital, mejoraran su operación y se volvieran más fuertes. Teníamos un foco especial en las mujeres emprendedoras, porque identificamos brechas importantes en digitalización y acceso a crédito”, explicó Gómez.

Desde entonces, el programa ofreció herramientas de capacitación, asesoría híbrida, mentorías personalizadas y acceso a plataformas tecnológicas diseñadas para digitalizar procesos como pagos, contabilidad y promoción en redes sociales.

Un salto tangible en ventas y formalización

Uno de los hallazgos más relevantes del programa fue el impacto directo de la digitalización en las ventas. De acuerdo con un estudio realizado por Mastercard en colaboración con la Universidad de Stanford, las empresas que adoptaron pagos digitales durante al menos seis meses incrementaron sus ventas en hasta 23 puntos porcentuales.

“Los negocios que se digitalizan no solo venden más, sino que se vuelven visibles para el sistema financiero. Cuando operan solo con efectivo, son invisibles; nadie sabe realmente cómo les va. Pero al digitalizarse, generan registros, historial y credibilidad para acceder a servicios financieros y créditos”, detalló Gómez.

Este proceso, añadió, no solo representa un salto tecnológico, sino una puerta abierta hacia la formalización y la inclusión financiera, factores clave para el desarrollo económico sostenible.

Mujeres al centro del cambio

Uno de los pilares del programa fue la inclusión de mujeres emprendedoras. A través de este programa, Mastercard ha conectado a mujeres líderes de microempresas con mentores voluntarios especializados en diversas áreas de negocio.

“Las mujeres emprendedoras enfrentaban negocios más pequeños, menos digitalizados y con menor acceso a crédito. Con las mentorías logramos ofrecerles acompañamiento flexible, adaptado a sus tiempos y necesidades, y eso marcó la diferencia. No se trata solo de tecnología, sino también de un toque humano que impulsa la confianza y la sostenibilidad de sus proyectos”, explicó la directiva.

Este enfoque permitió mejorar la adopción de herramientas digitales entre mujeres, incrementar las ventas en línea y fortalecer redes de apoyo comunitarias, multiplicando el impacto del programa más allá de los indicadores.

Colaboración para un ecosistema inclusivo

El éxito no fue aislado. Mastercard ha trabajado de la mano con aliados estratégicos como Fundación Capital y BFA Global y con instituciones gubernamentales, fintechs, bancos y cooperativas locales.

“No lo hacemos solos. Nuestro modelo es colaborativo; trabajamos con actores que ya están cerca de los micro y pequeños negocios. Es un esfuerzo conjunto que combina tecnología, financiamiento y capacitación”, subrayó Gómez.

Un nuevo capítulo: Mastercard Avance MiPyMe, un programa de Mastercard Strive

La nueva fase del programa, Mastercard Avance MiPyMe, marca el inicio de un ciclo de mayor profundidad e innovación. La iniciativa buscará ampliar el alcance del programa y aprovechar tecnologías emergentes —como la inteligencia artificial— para ofrecer soluciones personalizadas y sostenibles a las pequeñas empresas.

“Llegamos hasta aquí, pero hay mucho más por hacer. Queremos seguir ayudando a las mipymes a avanzar dentro de una comunidad cada vez más digital. Este es un nuevo compromiso con el desarrollo económico inclusivo del país”, destacó Gómez.

Al cierre de la entrevista, Luz Gómez compartió un mensaje dirigido a las y los dueños de micro y pequeñas empresas: “A veces las herramientas digitales pueden parecer intimidantes, pero mi consejo es que den ese siguiente paso. Aprender algo nuevo siempre abre oportunidades”, finalizó.