Mabe invertirá 668 mdd en México entre 2025 y 2027

Con y sin aranceles, Mabe, la fabricante mexicana de electrodomésticos con presencia internacional, invertirá 668 millones de dólares en México entre 2025 y 2027 para fortalecer su infraestructura y desarrollo tecnológico.

“Desde hace casi 80 años, Mabe ha sido parte fundamental del desarrollo industrial del país. Nacimos en México, hemos crecido en México y seguimos invirtiendo en México, con y sin aranceles”, subrayó el director de Asuntos Corporativos de Mabe, Pablo Moreno Cadena.

En la tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, abundó que enfrentará los desafíos que implicaría la imposición de aranceles al acero y aluminio adaptándose al nuevo entorno, innovando en sus procesos.

Además, adoptarán una postura cautelosa, manteniendo la cabeza fría y la templanza, para ir evaluando cómo se implementarán los aranceles para tomar decisiones informadas.

“En México, el embate al acero y aluminio no necesariamente es un tema, el embate económico es amplio, en particular en México sin los aranceles per ser que habitualmente se lleva a cabo, pero yo creo que esto es un tema más para la población de Estados Unidos y creo que el reto recae más en los consumidores de allá”, anotó.

Cuestionado sobre el impacto en los precios de los electrodomésticos para los consumidores, Pablo Moreno comentó que 'es demasiado pronto para saberlo’, ya que la medida es reciente.

Acerca de sus inversiones en México para los próximos dos años, explicó que estarán destinadas a fortalecer sus capacidades de innovación, diseño y desarrollo, así como en la producción de electrodomésticos.

Desde 2023, Mabe ha invertido más de 1,145 millones de dólares en tecnología e infraestructura en el país y cuenta con 15 plantas en operación.

“Agradecemos mucho a Mabe su presencia y la inversión que hace en nuestro país”, comentó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, celebró la inversión como parte del Plan México, que busca consolidar a México como uno de los principales destinos de inversión mundial. Resaltó la importancia de Mabe como exportador de electrodomésticos hacia Estados Unidos, un mercado relevante para la empresa.

“Es una inversión importante, está dentro del portafolio de inversión del Plan México, son 668 millones de dólares, con y sin aranceles”, comentó Ebrard.