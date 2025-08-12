Mabe, Deacero y Sumitomo se interesan en el polo de desarrollo de Celaya

La Secretaría de Economía informó que Mabe, Deacero y Sumitomo han mostrado interés en instalarse en el polo de desarrollo de Celaya.

También llamada la Puerta Logística del Bajío, este polo contempla una inversión total estimada de 2,500 millones de pesos bajo un esquema Asociación Público-Privada, con participación de capital nacional e internacional.

El gobierno federal prevé la generación ahí de más de 5,000 empleos directos, principalmente en los sectores de logística–infraestructura, alimentos, electrodomésticos y siderurgia.

Hasta ahora, un total de seis empresas han mostrado interés en instalarse en la Puerta Logística del Bajío:

Mabe (electrodomésticos)

(electrodomésticos) Deacero (siderurgia)

(siderurgia) Albagro (agroalimentario)

(agroalimentario) Sumitomo (autopartes)

(autopartes) Transmex Swift (logística)

(logística) Regiocel (logística)

Con actividades que van desde la producción y comercialización industrial hasta servicios de almacenamiento y exportación.

La inversión en la Puerta Logística del Bajío incluye la participación de Cointer-GPI, de origen español, en el sector de logística e infraestructura, con un aporte estimado de 2,500 millones de pesos y la generación de 2,250 empleos directos.

Desde México, el sector alimenticio–granos aportará hasta 25% del monto requerido para el desarrollo de terminales específicas, con una proyección de 1,500 empleos; el sector de electrodomésticos prevé 750 empleos, y el sector siderúrgico–construcción, 500 empleos directos.

Numeralia de este polo de desarrollo

Ingresos estimados a capacidad plena de 629.6 millones de pesos anuales.

Inversión inicial de 2,500 millones de pesos.

Proyección a 20 años, con Valor Actual Neto (VPN) cercano a 900 millones de pesos y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 14.41 por ciento.

Incentivos fiscales

Deducción de 100% en activos fijos y 25% adicional en capacitación e innovación.

Exención de Impuesto Sobre Nómina hasta por 5 años.

Facilidades y agilización de trámites en los tres niveles de gobierno.

Ubicación y superficie

Municipio: Celaya, Guanajuato, en el corazón del Bajío mexicano, conectado con los corredores logísticos más importantes del país.

Celaya, Guanajuato, en el corazón del Bajío mexicano, conectado con los corredores logísticos más importantes del país. Superficie: 52.41 hectáreas con 97,500 m² de construcción y 12 km de vías férreas internas.

Infraestructura y conectividad

Carreteras: Enlace directo a la red ferroviaria nacional y a carreteras federales 45 y 57 (Querétaro–Celaya, Celaya–Salamanca, Celaya–Irapuato).

Enlace directo a la red ferroviaria nacional y a carreteras federales 45 y 57 (Querétaro–Celaya, Celaya–Salamanca, Celaya–Irapuato). Ferrocarril: Cruce estratégico de FERROMEX y CPKC, por donde circula el 23% de la carga ferroviaria nacional. Red vinculada a puertos del Pacífico y Golfo.

Cruce estratégico de FERROMEX y CPKC, por donde circula el 23% de la carga ferroviaria nacional. Red vinculada a puertos del Pacífico y Golfo. Aéreo: Proximidad (≈60 km) al Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX).

Proximidad (≈60 km) al Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX). Servicios: Servicios industriales instalados: agua, electricidad, gas natural y fibra óptica.

Distancias estratégicas: 365 km a Lázaro Cárdenas, 450 km a Manzanillo, 515 km a Altamira, 600 km a Veracruz y 810 km a Nuevo Laredo.

365 km a Lázaro Cárdenas, 450 km a Manzanillo, 515 km a Altamira, 600 km a Veracruz y 810 km a Nuevo Laredo. Instalaciones clave: Recinto Fiscalizado Estratégico, terminal de granos con capacidad de 144,000 toneladas, seis bodegas industriales, área refrigerada y zona aduanal.

Sectores prioritarios

Logística y paquetería

Autopartes y manufactura automotriz

Electrónica y electromovilidad

Agroindustria y alimentos procesados

Industria ligera y maquinaria

Ejemplos de empresas ya instaladas en la zona