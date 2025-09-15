LBX, reconocido como el mejor Bróker de CFD de América Latina

Los prestigiosos premios Global Forex Awards han elegido a LBX Mejor Bróker de CFD – LATAM, un galardón que marca un hito importante para esta plataforma de trading y que la distingue de sus competidores en una de las regiones financieras más dinámicas y competitivas del planeta. El premio supone un reconocimiento importante y destaca la exitosa entrada y el fulgurante éxito de LBX en el mercado latinoamericano.

De la mano de Global Forex Awards, una institución reconocida en el sector por celebrar la excelencia en el sector financiero a nivel global, este premio pone de relieve la eficaz estrategia de LBX, un bróker en línea que trabaja para poner en manos de los traders la posibilidad de operar en Contratos por Diferencia (CFD) a través de las mundialmente famosas plataformas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5). Que una marca nueva reciba un galardón de esta categoría demuestra que posee una sólida conexión con su base de clientes y que conoce las necesidades del mercado a la perfección.

Un modelo centrado en los traders de LATAM

El mercado financiero latinoamericano ofrece una cartera de oportunidades única en el mundo. Hoy, cada vez más personas buscan maneras accesibles para participar en los mercados globales y necesitan plataformas intuitivas, fiables y adaptadas a sus necesidades. LBX ha conseguido suplir esta demanda con una estrategia centrada en los traders de la región y diseñando sus servicios específicamente para este sector del mercado.

El bróker ofrece acceso a una amplia oferta de CFDs sobre diversos instrumentos, como forex, materias primas y acciones globales, lo que permite a los clientes diseñar estrategias de trading diversas desde una sola cuenta. Además, la plataforma permite hacer copy trading y ofrece soporte personalizado, retiros instantáneos, numerosos métodos de pago locales, interfaz intuitiva, una cuenta demo con hasta $100.000 y la posibilidad de operar con solo $20. Gracias a su modelo empresarial centrado en lo que verdaderamente importa a los usuarios de América Latina, LBX ha conseguido reunir una fiel base de seguidores en muy poco tiempo.

El cliente, ante todo: la validación de una estrategia

El galardón refleja la positiva acogida de clientes y partners por igual. Los directivos de la empresa contemplan este reconocimiento como un resultado directo de un modelo que sitúa al cliente en primera línea.

“Ganar el premio al Mejor Bróker de CFD – LATAM es un gran honor para LBX, sobre todo porque hace relativamente poco que nos hemos incorporado a la industria”, comenta Marios Chailis, CMO de Libertex Group. “Este logro lo dice todo sobre la solidez de nuestra oferta y la celeridad con la que clientes y partners se han unido a nuestra plataforma. Que nuestros esfuerzos se reconozcan con un galardón tan prestigioso nos enorgullece enormemente, y aprovecharemos este impulso para seguir creciendo y seguir aportando cada vez más valor”.

Las palabras de Chailis destacan la perspectiva de la empresa: el premio no es una meta final sino un hito en el camino del progreso, y tan solo sirve para confirmar que la combinación de tecnología punta y atención al cliente que son las señas de identidad de la plataforma resuenan con fuerza con el público para el que se diseñaron.

Para reforzar todavía más esta visión, Archie Humphries, director de Holiston Media, organizadores de los Global Forex Awards, comentó lo siguiente sobre el premio de este año: “El mercado latinoamericano es uno de los más dinámicos y competitivos de la industria financiera a nivel mundial. El reconocimiento de LBX como Mejor Bróker de CFD – LATAM es especialmente notable si nos detenemos a pensar que se trata de un bróker en línea relativamente nuevo en el sector. Este premio refleja las opiniones directas de los traders y constituye una clara muestra de confianza en la calidad y fiabilidad del bróker, así como en su modelo centrado en el cliente”.

Tecnología que inspira confianza

El centro mismo de todo bróker de éxito es la tecnología, pues los traders exigen ejecución rápida, rendimiento estable y seguridad para sus fondos y datos. El galardón al Mejor Bróker de CFD confirma la calidad y la fiabilidad de la infraestructura de LBX; y es que la plataforma está diseñada para manejar enormes volúmenes de operaciones con mínimo retraso, un aspecto fundamental en unos mercados financieros que evolucionan a un ritmo vertiginoso.

Además, LBX se beneficia de su asociación con Libertex Group, una organización con más de dos décadas de trayectoria en el sector de la tecnología financiera que aporta dos pilares fundamentales: conocimiento sobre el sector y excelencia a nivel operativo. Gracias a ello, los clientes de LBX operan con la confianza de utilizar una plataforma respaldada por un líder de mercado consolidado. Esta mezcla de innovación y experiencia probada crea un entorno de trading eficiente y seguro.

Sobre los cimientos de la excelencia

LBX se mantiene firme en su objetivo: afianzar su compromiso con el mercado latinoamericano. En este sentido, el bróker trabaja para aprovechar este impulso para reforzar su oferta de productos y servicios al cliente, incluyendo la ampliación de su biblioteca de material de formación para ayudar a los traders a tomar decisiones más informadas, y la incorporación de nuevas herramientas y funciones a su plataforma.

Todo ello, sin perder de vista el horizonte: proporcionar valor tangible a cada uno de sus clientes, ya que su objetivo es seguir mejorando su plataforma escuchando las opiniones de sus usuarios y monitoreando las tendencias del mercado. Y es que la meta de LBX no es solo atender las necesidades de los traders latinoamericanos en el presente, sino también anticiparse a lo que puedan necesitar en el futuro. Esta visión de largo plazo es clave en la estrategia de la empresa para impulsar su crecimiento a largo plazo y consolidar su liderazgo en la región. El premio de Global Forex Awards es una prueba tangible de que LBX avanza en la dirección correcta para establecer un estándar de excelencia para el trading de CFD de toda América Latina.

Acerca de LBX

LBX es un bróker en línea puntero que ofrece una experiencia de trading segura y transparente, y que está regulado por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio.

Inspirado en su filosofía “Trade ON”, el trading siempre en marcha, LBX respalda a sus traders para que se mantengan firmes, avancen con seguridad y aprovechen todas y cada una de las oportunidades que les brinda el mercado. Como Online Trading Partner oficial del equipo KICK Sauber F1, la empresa combina los emocionantes mundos de la Fórmula 1 y del trading en línea con precisión, velocidad e innovación.

LBX está operada por MAEX LIMITED, una empresa registrada en la República de Mauricio (número de registro mercantil, 158250 C1/GBL) y que forma parte de Libertex Group, un conglomerado de empresas que lleva conectando a millones de traders con los mercados financieros globales desde 1997.