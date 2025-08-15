FEMSA reestructura su negocio de farmacias en México

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) trabaja en la reestructuración de su negocio de salud en México, conformado por cadenas de farmacias bajo marcas como Yza y Farmacon, luego de haber cerrado alrededor de 400 establecimientos durante este 2025.

“El negocio de salud está pasando por una ‘cirugía’ bastante importante y hay diferentes cosas que está analizando el equipo en términos de cómo avanzar”, dijo Juan Fonseca, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas de la empresa también dueña de las tiendas OXXO.

Previamente, la administración de la FEMSA explicó que analizaban migrar hacia un formato de farmacia más convencional y con un enfoque de diseño premium.

Mientras que en las tiendas “heredadas de modelos anteriores”, que no han sido rentables, se inició este año un proceso de reestructuración

“Hay algunas ideas realmente geniales sobre cómo internamente estamos pensando que podríamos irrumpir en esta industria o hacer las cosas de manera diferente”, sostuvo Juan Fonseca.

Puntualizó que su apuesta por expandirse en diversas regiones del país y entrar en mercados donde sus marcas no son conocidas no dio los resultados esperados, por lo que decidieron empezar a cerrar las sucursales de bajo rendimiento.

Esto se debe, en parte, a que las farmacias no cuentan con la escala necesaria para ofrecer precios competitivos frente a los grandes jugadores del mercado, además, su estructura de costos les ha generado presiones.

Reduce presencia

Actualmente, FEMSA opera una cadena con más de 1,350 farmacias en el país, bajo marcas como YZA, La Moderna y Farmacon. Estas se ubican en 17 estados, entre ellos, Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán. En 2024, terminó con un total de 1,739 farmacias. Este negocio enfrentó un año complicado en México por el aumento en los costos laborales y mayor competencia, informó en su reporte anual.

“Las ventas mismas tiendas disminuyeron 0.3% en 2024, reflejando un entorno competitivo desafiante en México”, dice el documento. Mientras que en 2023 reportó un total de 1,759 farmacias en el país.

A través de su división de Salud, FEMSA tiene presencia en Chile, Colombia, Ecuador y México, donde actualmente reporta un total conjunto de 4,667 puntos de venta.

En sus mercados de América Latina opera a través de las cadenas Cruz Verde, Sana Sana y Fybeca y sus modelos incluyen diseños de farmacias premium.

Durante 2024, los ingresos totales de la división de Salud crecieron 5.8%, a 79,755 millones de pesos, en comparación con los 75,358 millones de 2023.

El año pasado abrió 187 nuevas farmacias en total, lo que representó una disminución frente a las 379 aperturas un año antes.