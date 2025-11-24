Italia registra instalaciones de Amazon por investigación sobre contrabando de productos chinos

La policía italiana llevó a cabo este lunes registros e incautaciones en dos centros de Amazon en Italia en el marco de una investigación sobre el presunto contrabando de productos chinos, informaron tres personas con conocimiento directo del asunto.

Decenas de agentes de la policía fiscal de la Guardia di Finanza y de la agencia de aduanas se incautaron de unos 5,000 productos en un centro logístico operado por el gigante del comercio electrónico en Cividate al Piano, en la provincia septentrional de Bérgamo, dijeron las fuentes.

En la sede italiana de Amazon en el centro de Milán, la policía incautó equipos informáticos e identificó al gerente de Amazon responsable del transporte de mercancías dentro de Italia, añadieron las fuentes.

Amazon en Italia no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Los fiscales italianos alegan que Amazon actúa como una especie de "caballo de Troya" que permite que un número aún desconocido de productos chinos circulen por Italia sin ser gravados adecuadamente, mostró el lunes un documento judicial.

Entre los productos incautados en el centro de Bérgamo había juguetes, fundas para teléfonos móviles, freidoras de aire, bolígrafos y tijeras pequeñas.

No estaba claro de inmediato qué impacto tendrían las dos operaciones en las actividades de Amazon en Italia.

La investigación sobre el contrabando es una nueva línea de indagación derivada de una investigación sobre un presunto caso de evasión fiscal de 1,200 millones de euros.

El nuevo caso, dirigido por los fiscales de Milán junto con la rama de Monza de la Guardia di Finanza, alega delitos de contrabando por parte de decenas de empresas italianas, muchas de las cuales se cree que son tapaderas de entidades chinas, y del gestor encargado del movimiento de mercancías a través de Amazon.

Los fiscales sospechan que los productos se introducen desde China en la Unión Europea, y luego en Italia, a través de canales actualmente desconocidos, sin que se paguen impuestos sobre las ventas ni derechos de aduana.

A continuación, los productos se trasladan y venden presuntamente en Italia a través del mercado de Amazon.

La fiscalía de Milán está investigando tanto las sospechas de contrabando como las infracciones del código aduanero de la UE.