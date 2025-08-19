Intel recibe una inversión de capital de 2,000 millones de dólares de SoftBank

Intel va a recibir una inyección de capital de 2,000 millones de dólares de SoftBank Group en un importante voto de confianza para el atribulado fabricante de chips estadounidense, que se encuentra en pleno proceso de reestructuración.

La inversión de capital, anunciada por ambas empresas el lunes, es un tanque de oxígeno para el antes icónico fabricante de chips estadounidense, que ha tenido dificultades para competir tras años de errores de gestión que lo han dejado prácticamente sin un punto de apoyo en el pujante sector de los chips de inteligencia artificial.

La inversión convertirá a SoftBank en uno de los 10 principales accionistas de Intel y se sumará a la ambiciosa apuesta del inversor tecnológico japonés por la inteligencia artificial, que incluye el proyecto de centro de datos estadounidense Stargate, valorado en 500,000 millones de dólares.

"La inversión de SoftBank ayuda, pero no es lo que va a cambiar el rumbo para Intel", dijo Amir Anvarzadeh, estratega de renta variable de Japón en Asymmetric Advisors.

"Es más para mantener la muy buena relación que tiene con Trump", dijo, refiriéndose al consejero delegado de Softbank, Masayoshi Son.

El acuerdo se produce después de que los medios de comunicación informaran la semana pasada de que el Gobierno de Estados Unidos podría comprar una participación en Intel, tras una reunión entre el nuevo consejero delegado, Lip-Bu Tan, y el presidente Donald Trump provocada cuando Trump exigió la dimisión de Tan por sus vínculos con empresas chinas.

También ocurre después de que Tokio prometiera el mes pasado un paquete de inversiones de 550,000 millones de dólares en Estados Unidos como parte de un acuerdo comercial con Washington.

La inversión de Intel no forma parte actualmente de ese paquete, dijo una fuente del Gobierno japonés con conocimiento de las negociaciones.

La decisión de SoftBank de invertir en Intel no está relacionada con Trump, dijo a Reuters una persona cercana al asunto. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.