Iniciativa de Sheinbaum endurece castigos para agentes aduanales

La iniciativa de reforma a la Ley Aduanera presentada este martes por la presidente Claudia Sheinbaum endurece los castigos para los agentes aduanales y las agencias aduanales, a la vez que aumenta sus responsabilidades.

De acuerdo con la propuesta, los agentes aduanales y las agencias aduanales, así como los mandatarios autorizados por éstos, serán responsables por el pago de impuestos al comercio exterior y las demás contribuciones que se originen con motivo de las operaciones aduaneras en las que intervengan personalmente o por conducto de sus mandatarios empleados autorizados.

A su vez, los agentes aduanales socios de la agencia aduanal serán responsables solidarios por el pago de los impuestos al comercio exterior, las demás contribuciones que correspondan y de las cuotas compensatorias, en relación con las operaciones aduaneras realizadas por la agencia aduanal.

Las modificaciones al marco jurídico incluyen que tanto la patente de agente aduanal como la autorización de la agencia aduanal tendrán una vigencia de 10 años, prorrogables por un plazo igual, siempre y cuando la solicitud se presente durante el último año de vigencia y se sigan cumpliendo con los requisitos por los cuales le fue otorgada. Actualmente son vitalicias.

Según la iniciativa, establecer la vigencia para el ejercicio de una patente aduanal y de la autorización de agencia aduanal, busca también asegurar que sus funciones se ejerzan de manera continua y profesional, pues permite a la autoridad aduanera supervisar que su actuación se realice dentro de un marco legal bajo los principios éticos que los deben caracterizar.

Por lo anterior, y con la finalidad de mantener su patente activa, se propone establecer que los agentes aduanales deberán certificarse cada dos años, argumentando que esto beneficia también a todas las personas a las que les presten sus servicios, pues podrán contar con agente aduanal confiable y competente.

De igual forma, se establece, como parte de los requisitos del agente aduanal para operar, el presentar anualmente la información relativa a su evolución patrimonial y no ser socio, accionista, representante legal o tener una relación laboral o vinculación para la persona para la cual tramite operaciones de comercio exterior. En caso de no cumplirlas, será inhabilitado para operar.

Otro cambio consiste en la creación del Consejo Aduanero como un órgano deliberativo que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para agencia aduanal, así como de sus prórrogas y del respectivo procedimiento.

La iniciativa justifica lo anterior como parte de los esfuerzos de integración orientados a “consolidar un gobierno transparente, austero y honesto” que combata frontalmente la corrupción.

Se prevé que este Consejo deberá ser presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estará conformado también por personas servidoras públicas del SAT, de la ANAM y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; además, podrán participar invitados con derecho a voz pero sin voto, representantes de otras dependencias de la Administración Pública Federal.

Por lo que hace a su actuación, como causales de suspensión del agente aduanal, en el ejercicio de sus funciones, se adicionan el encontrarse investigado penalmente o vinculado a proceso por haber participado en la comisión de delitos fiscales o la comisión de otro delito con pena de prisión que exceda de cinco años.

Esto mismo aplica si está privado de su libertad cuando esté sujeto a un procedimiento penal por la comisión de otro delito que amerite pena corporal y, cuando sea condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos que ameriten pena corporal, no podrá solicitarse nuevamente la autorización para obtener una patente de agente aduanal.

Como causales de cancelación, se adicionan los supuestos de efectuar los trámites del despacho aduanero de mercancías no permitidas para destinarse a ciertos regímenes aduaneros, cuando se encuentre como no localizado en su domicilio fiscal o el estatus de este sea inexistente o cuando haya sido suspendida su patente más de dos veces en el plazo de tres años, entre otras.

Por lo que respecta a la agencia aduanal, se establece que los agentes aduanales socios que formen parte de la misma deberán ser parte del consejo de administración.

La iniciativa indica que la responsabilidad solidaria es un medio para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, sin embargo, tratándose de las agencias aduanales, esa única responsabilidad patrimonial puede que no sea suficiente ante el no pago o insolvencia de la misma, y por lo cual se amplía el círculo de obligados, es decir, con patrimonios sobre los cuales se pueda también hacer efectivo su cobro.

En ese sentido, se establece que los agentes aduanales que operan como socios de una agencia aduanal serán responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones, así como de las cuotas compensatorias, en relación a las operaciones que dicha agencia promueva.