Inicia reposición de la licitación de medicamentos con 1,139 claves; garantizan abasto por 18 meses

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que que este 28 de abril inició la reposición de la licitación de medicamentos, que había sido declarada nula, para 1,139 claves para garantizar el suministro para los siguientes 18 meses, por lo que descartó problemas en la entrega y escasez de productos.

Puntualizó que se han recibido 435 millones de piezas de insumos para la salud en los recientes meses. De estos los hospitales y almacenes estatales habían recibido 148 millones de piezas entre el 1 y 24 de abril.

“Hemos seguido recibiendo piezas, no se ha generado una falta de entrega, una falta de suministro. Continúan y seguirán llegando los insumos médicos que se requieren en los distintos institutos que integran el sector salud”, aseguró en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

Además, explicó, todavía hay cerca de 331 millones de piezas que están programadas para entrega en las siguientes semanas.

Subrayó que continúa la entrega de insumos aun cuando sigue la investigación de la licitación de medicamentos de la compra consolidada para el periodo 2025-2026 tras declararse nula por irregularidades encontradas, como sobreprecios.

Eduardo Clark explicó que empezaron con la etapa final para firmar nuevos contratos. El objetivo es que en menos de una semana la mayoría de las claves de medicamentos tengan un nuevo proveedor asignado.

Los contratos se otorgarán solo a las empresas que han cumplido con las entregas, así como con requisitos técnicos, legales y administrativos y los que ofrezcan los mejores precios para las instituciones de salud.

Este proceso, que concluirá el próximo 5 de mayo, busca garantizar transparencia y cumplimiento legal, con colaboración con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Agregó que en los casos en los que han identificado claves con sobreprecio y en los que se detectaron proveedores que incurrieron en incumplimientos, como no entregar órdenes de suministro o incluso falsificar documentos, se ha iniciado un proceso de investigación de mercado para realizar subastas inversas.

“Lo que tenemos en paralelo es que para el próximo lunes (5 de mayo) tendremos ya prácticamente más de dos terceras partes de las piezas que se van a adquirir con nuevos contratos, que nos va a permitir formalizarlos, volver a pedirlos, restablecer normalidad en el suministro y continuar unos pocos días más a partir de eso para las subastas inversas que tenemos que realizar”, explicó el funcionario federal.

El subsecretario Clark informó que hace dos semanas comenzaron las subastas inversas para adquirir medicamentos durante un periodo de tres meses, incluyendo 21 claves, principalmente de terapias oncológicas.

Con estas subastas confirmaron sospechas de sobreprecios, ya que claves que se habían comprado en la licitación en 20,000 pesos, tras la subasta inversa, el mismo proveedor las ofreció en 4,000 pesos.

El resto de los medicamentos oncológicos, especialmente los de alto costo como anticuerpos monoclonales, siguen siendo adquiridos por asignación directa debido a que son de fuente única o bajo patente y están llegando a los hospitales sin interrupciones.

Eduardo Clark dijo que han adquirido recientemente 21 millones de piezas de medicamentos, de las cuales 500,000 corresponden a 21 claves de medicamentos oncológicos que presentaban sobreprecios.

Estas 21 claves forman parte de un total de 190 claves oncológicas que el país requiere, y las otras 169 claves restantes fueron solicitadas a tiempo y están siendo entregadas regularmente a los hospitales.

En total, las instituciones de salud en el país demandan cerca de 25 millones de piezas de medicamentos oncológicos en los próximos años.

Además, iniciaron con la compra urgente de otras 154 claves de medicamentos para tres meses. Solo con las negociaciones de ese día, lograron un ahorro de casi 250 millones de pesos en comparación con los precios de la licitación anterior.

“Claramente la estrategia de frenar esos sobrecostos está mostrando que si vas con la proveeduría le das reglas claras, nos ponemos muy serios en términos de cómo participan, estamos encontrando mejores condiciones de precio, entrega, calidad, cumplimiento”, aseguró Eduardo Clark.

Asimismo, confirmó que medicamentos como antihipertensivos, antidiabéticos y para dislipidemia no presentaron sobrecostos y han sido entregados regularmente desde marzo.

Aseguró que en el último mes se distribuyeron 150 millones de piezas a los estados, y hay 331 millones adicionales en camino, por lo que está asegurado el abasto a instituciones como el IMSS, ISSSTE, INSABI, y hospitales de alta especialidad, mientras se reponen el proceso de licitación anulada.

“Este es un sector de muchísimo dinero, muchísimos intereses, industrias que no solo en México, sino en el mundo han sido muy problemáticas por llamados de corrupción, colusión. Tenemos que ser increíblemente minuciosos y tener a alguien como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que no solo nos dé la pauta en términos de cómo seguir los procesos para asegurar que no pase lo que desafortunadamente ocurrió”, resaltó el funcionario.

Por lo que dijo que una parte fundamental del trabajo es asegurarse de contratar solo a proveedores confiables, evitando intermediarios o empresas fantasma, y estableciendo relaciones directas con los fabricantes.