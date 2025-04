Habrá subasta inversa para compra consolidada: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la licitación de los fármacos e insumos médicos, que no llegó a concretarse debido a los sobreprecios detectados, se realizará nuevamente a través de una subasta inversa.

Puntualizó que este proceso deberá estar listo antes de que inicie mayo para así garantizar la megacompra de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026.

Explicó que, bajo el mecanismo de subasta inversa, los proveedores de la industria farmacéutica compiten y el ganador del contrato será el que ofrezca el menor precio y la mayor calidad de los medicamentos e insumos médicos.

“De esa manera garantizamos que en menos de 15 días estén nuevamente asignados los contratos”, subrayó.

La presidenta dijo que, además, se habilitó una plataforma pública para que se pueda consultar qué medicamento se compra y a qué precio.

Este nuevo proceso para reponer la nulidad de la licitación se emprende luego de “anomalías” detectadas durante el proceso de licitación de la compra consolidada de insumos médicos 2025-2026. Como consecuencia, este miércoles 9 de abril, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno declaró la nulidad de dicho procedimiento.

Una de las irregularidades encontradas tuvo que ver con los sobreprecios en 175 claves, lo que representa el 6% del total de medicamentos e insumos médicos licitados y representa un monto aproximado de 13,000 millones de pesos.

“No se consumó la compra a sobreprecio. Se paró antes de eso. No se están comprando medicamentos a sobreprecio”, aclaró la mandataria federal.

“Lo que nosotros no podíamos pues era como hacer que no pasó nada. Cero corrupción es cero corrupción… No vamos a permitir ninguna colusión con ningún funcionario”, agregó en la conferencia de este jueves en Palacio Nacional.

Mientras se realiza la nueva contratación, la Secretaría de Salud garantizará el abasto de medicamentos mediante solicitudes de suministro ya en curso.