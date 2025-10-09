Ingeniería en Biotecnología: el nuevo capítulo de la Universidad Iberoamericana

La Universidad Iberoamericana (Ibero) presentó su nueva Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología, con un plan académico diseñado para formar profesionales capaces de crear soluciones sostenibles en alimentación, energía, salud y medio ambiente.

En respuesta a los grandes desafíos actuales, la carrera surge bajo un carácter interdisciplinario que combina química, biología, física y matemáticas. De igual manera, se distingue por su visión integral al implementar herramientas como inteligencia artificial (IA), ciencia de datos y bioinformática, con el objetivo de originar propuestas innovadoras.

LANZAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA EN LA IBERO

Unión de ciencia, tecnología y ética

“La biotecnología es uno de los campos más prometedores del siglo XXI”, destacó el vicerrector académico, Alejandro Anaya Muñoz. Agregó que la ciencia y la tecnología solo adquieren sentido cuando se orientan al bien común: “Acompañamos a cada estudiante para que se convierta en una persona consciente, crítica y comprometida con una sociedad más justa y equitativa”.

La apertura de la Ingeniería en Biotecnología representa el trabajo colaborativo del Departamento de Ingeniería Industrial, Química y de Alimentos (DIQIA), en aras de desarrollar un programa con relevancia a nivel social e industrial.

Educación avanzada y de alta calidad

Con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) obtenido en agosto de 2025, el modelo de la escuela conjuga el rigor científico con metodologías pedagógicas como el design thinking, el desarrollo de habilidades blandas y el aprendizaje basado en proyectos. A su vez, vincula directamente al alumnado con laboratorios, empresas y comunidades.

El mapa curricular se conforma de 50% teoría y 50% práctica, lo que brinda la posibilidad de aplicar conocimientos desde los primeros semestres. Destacan materias como Taller de Microbiología, Bioquímica del Metabolismo, Ingeniería de Fermentaciones, Diseño y Prototipado de Biorreactores, y Bioseparaciones.

Para potenciar el aprendizaje, la Ibero cuenta con infraestructura de primer nivel que continuará especializándose con equipo nuevo. Así lo señaló Martín Rivera Toledo, director del DIQIA: “los laboratorios de la universidad y las plantas piloto permiten que el estudiantado se enfrente a procesos industriales reales, fortaleciendo su habilidad para innovar con una perspectiva sustentable”.



El campo de trabajo: del laboratorio a la industria

Uno de los aspectos más atractivos de la licenciatura que oferta la Ibero es la amplitud de sus áreas de inserción. Los egresados no solo podrán desenvolverse en el ámbito académico, sino también incidir en la industria o poner en marcha sus propios emprendimientos. Del mismo modo, tendrán oportunidades en secretarías de estado, organismos nacionales e internacionales, y laboratorios públicos o privados.

Al respecto, Alejandro Torres Haro, coordinador de esta nueva carrera, señaló que el propósito es llevar la biotecnología más allá de la investigación: “Buscamos que se logren desarrollos tangibles, que nuestras y nuestros estudiantes puedan modificar procesos biológicos de manera responsable, generar vacunas, medicamentos, alimentos funcionales y soluciones ambientales”.

Nuevos líderes, voces que inspiran

Ejemplo del potencial científico y formativo que promueve la Ibero se reflejó en las iniciativas compartidas por sus jóvenes talentos. Miranda Valeria Motta Swarovsky, alumna de séptimo semestre, expuso un trabajo de aislamiento y caracterización de microorganismos de interés alimentario, con el que se amplió el cepario institucional.

Por su parte, Mauricio Ramírez España y Sandra Ramírez Acevedo explicaron cómo, motivados por el tratamiento de aguas con alta salinidad, se centraron en el análisis de microalgas aptas para retener estas concentraciones. Con ello, la biomasa obtenida se aprovecha para producir colorantes, biocombustibles y alimentos, incorporando un enfoque de economía circular.

"Esto es apenas el comienzo. Con el respaldo de la Ibero y del Dr. Alejandro Torres hemos aprendido que el cielo es el límite. Por eso, queremos agradecer el apoyo que nos han brindado por creer en nuestro proyecto y en nosotros”, expresó Mauricio.



Construcción de un futuro prometedor

La Ingeniería en Biotecnología, adscrita a la División de Ciencia, Arte y Tecnología, comenzará actividades en el semestre de primavera 2026. Con aplicaciones que impactarán sectores clave, la Universidad Iberoamericana reafirma su vocación por consolidar un México de oportunidades.