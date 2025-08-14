Buscar
Informe de EU revela que México no hace lo suficiente para castigar violaciones a derechos laborales

main image

En 2024 continuó la ola de cambios a la legislación laboral, se retomaron temas como la Ley Silla y se avanzó en la regulación del trabajo en aplicaciones.

María del Pilar Martínez

El reciente Informe País sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024 de México, emitido por el gobierno de Estados Unidos, destaca que, a pesar de las reformas legislativas, México no ha aplicado suficientes sanciones en materia de derechos laborales y persisten desafíos significativos en la protección de la libertad de asociación y negociación colectiva.

El informe estadounidense señala que, aunque las reformas a la legislación laboral de 2019 han facilitado la organización sindical y la negociación colectiva, la aplicación efectiva de las leyes laborales relacionadas con la libertad de asociación y el derecho a la huelga sigue siendo deficiente.

    “Las sanciones por violaciones a estas leyes, aunque proporcionales a las de infracciones análogas, rara vez se aplican a los infractores”, revela el informe.

    En ese sentido, destaca que expertos laborales han reportado que las sanciones contra empresas o sindicatos son escasas, incluso en sectores prioritarios cubiertos por el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), a excepción de los casos planteados a través del Mecanismo de Respuesta Rápida de dicho acuerdo.

    El documento también subraya que, según diversas ONG y sindicatos, muchos trabajadores continúan enfrentando violencia e intimidación por parte de empleadores, otros trabajadores, líderes sindicales y vigilantes contratados por empresas para suprimir la oposición en elecciones sindicales o negociaciones.

    Asimismo, se han reportado intentos de empleadores de influir en estas elecciones mediante la contratación ilegal de empleados temporales o falsos, y despidos de trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes.

    También indica que los empleadores en las cadenas de suministro orientadas a la exportación utilizan cada vez más métodos de contratación que debilitan la seguridad laboral, como contratos de corto plazo que evitan el pago de indemnizaciones por despido y la acumulación de antigüedad, lo cual restringe los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y negociación colectiva.

    A pesar de estos desafíos, el informe reconoce una mejora en la capacidad del gobierno para aplicar las leyes laborales, pues hay casos resueltos a través del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC han resultado en la reincorporación de trabajadores con salarios atrasados y el reconocimiento de sindicatos independientes.

    No obstante, el informe reitera que la falta de aplicación efectiva de sanciones sigue siendo un obstáculo importante para garantizar plenamente los derechos laborales en México.

    María del Pilar Martínez

    Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

