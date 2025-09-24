Importaciones de EU: ¿De qué países depende para producir electrónicos?

México es el principal proveedor de Estados Unidos en la industria eléctrica y electrónica; después de 23 años de dominio de China en estas importaciones estadounidenses.

De acuerdo con datos del Departamento del Comercio estadounidense, México envió al país vecino 103,534 millones de dólares en productos electrónicos y eléctricos, incluyendo manufacturas relacionadas como arneses y baterías recargables.

Esto implicó un crecimiento de 34.8% en los envíos de México a Estados Unidos en este rubro.

Con estos resultados, México se posiciona como el principal país del que depende la industria eléctrico-electrónica en Estados Unidos.

Taiwán, China. Vietnam y Malasia completan el top cinco de proveedores en esta industria.