GSMA se define como foro unificador ante la posible ausencia de Israel en el Mobile de Barcelona

La GSMA, patronal que organiza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, se ha definido como evento "unificador" del ecosistema móvil, ante la posible ausencia de Israel a la edición 2026 del congreso mundial de móviles, afirma GSMA este viernes.

Lo hace después de que el diario islaelí 'Haaretz' publicara, a través de una carta a la que ha tenido acceso, que el ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, ha ordenado a las empresas tecnológicas del país que no asistan a la próxima edición del evento, que se celebra en marzo de 2026.

Según el diario, el ministro explica que la decisión responde a las acciones contra Israel del Gobierno español, al que acusa de "impulsar políticas antisemitas y por su apoyo sistemático a Hamás", además de reconocer al Estado palestino.

La GSMA ha afirmado que son "conscientes de que la situación global puede impactar en la decisión de los participantes" de asistir a sus eventos.

Define el MWC como "evento unificador que reúne al ecosistema móvil para hacer progresar las vías y los medios por los que la conectividad, la base misma de la tecnología, garantiza el progreso de personas, industria y sociedad".

Además, hecho hincapié en que su voluntad es ofrecer un MWC26 Barcelona "excepcional y seguir reuniendo a sus participantes en marzo de 2026 para dar forma al futuro de la conectividad".

Gobierno

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina".

Entre ellas destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

"Una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes", afirmó el presidente del Gobierno, recordando que ya hay más de 63,000 muertos, más de 159,000 heridos y unas 250,000 personas en riesgo de hambruna.

Ayuntamiento de Barcelona

La orden del ministro israelí también llega tras la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de romper relaciones con Israel en julio, en un documento en el que también pedía a Fira de Barcelona, donde se celebra el MWC, no acoger "pabellones de Israel" ni de sus empresas armamentísticas.

En agosto, el gobierno de Benjamin Netanyahu vetó la entrada al país del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que tenía previsto visitar Ramala y Belén (Cisjordania), adonde había sido invitado por sus alcaldes.