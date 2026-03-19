Gobierno federal pondrá más candados a contrabando de textiles, vestido y calzado

El gobierno federal dará un nuevo "golpe" al contrabando de mercancías de textil, vestido y calzado, pues la ANAM prohibirá el manejo de estas mercancías en Recintos Fiscalizados Estratégicos (REF), cuyo modelo es utilizado para practicas ilegales.

En el marco del Noveno Encuentro Nacional de la Cadena Textil y Calzado, titular la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín, adelantó que se llevará acabo una reforma clave al Anexo 29 de las reglas de comercio exterior para frenar la competencia desleal y el mercado negro.

La resolución será discutida y, previsiblemente, aprobada este viernes en el Comité de Comercio Exterior del SAT, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La modificación al Anexo 29 busca cerrar las brechas legales que permitían el manejo de estas mercancías en zonas con beneficios fiscales que, en la práctica, se prestaban para la entrada irregular de productos extranjeros”, estableció el funcionario federal.

El titular de la ANAM señaló que la medida responde a una demanda histórica de las cámaras empresariales y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quienes han señalado que este modelo de almacenamiento era utilizado frecuentemente para facilitar prácticas de subvaluación y contrabando.

Al respecto, Carlos Lerma, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda , mencionó que será una medida temporal que coadyuvará a la entrada ilegal de mercancías, procedentes de Asia.

“La propuesta busca inhibir un hueco que usa el contrabando y la ilegalidad para ingresar mercancías”, señaló.

Las mercancías restringidas suelen ser productos sensibles para la economía o el control fiscal.

Rafael Torre Lamuño,al asumir la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) celebró que el gobierno federal haya puesto como prioridad el combate al contrabando y la defensa de la producción nacional.

“Compartimos plenamente esta visión, y reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera institucional, técnica y permanente, para que estas acciones se reflejen en una reducción efectiva de las prácticas ilegales”, dijo.