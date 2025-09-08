Generación de empleo en agosto de 2025 disminuye 37.5% respecto a 2024

La generación de empleo en agosto de 2025 alcanzó los 21,750 puestos de trabajo, lo que representa una disminución del 37.5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra se da a conocer en el marco del informe de afiliaciones al IMSS al 31 de agosto de 2025 y es la más baja en dos décadas.

Pese a este descenso mensual, el registro ante el IMSS de puestos de trabajo se mantiene en 22 millones 454,917, un valor máximo para un mes de agosto. Del total de estos puestos, el 87.0% son permanentes y el 13.0% son eventuales. La creación de empleo en lo que va del año asciende a 216,538 puestos, lo que implica una tasa de crecimiento del 1.0 por ciento.

Cabe destacar que a diferencia del mes pasado, el IMSS reportó que sólo había 133,178 puestos de trabajo de personas que laboran en plataformas digitales que cumplieron con el requisito de tener un ingreso neto mensual tal y como lo establece en sus lineamientos la STPS.