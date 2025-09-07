Frida Kahlo, un nuevo motor turístico para San Francisco, en California

Frida Kahlo, San Francisco Travel y producto turístico. La ciudad estadunidense de San Francisco, en California, está lista para aprovechar las festividades mexicanas de Independencia, estrenar atracciones y buscar más turistas internacionales (entre ellos de México, Europa y Asia).

En esa tarea tienen la colaboración de Vive Frida (organización que se encarga de difundir y promover la riqueza cultural de México a través del legado de la artista) y de Aeroméxico y Pricetravel como aliados estratégicos.

El argumento de las propuestas que incluyen un recorrido en un barco, un autobús o experiencias culinarias es el siguiente:

“Para millones de admiradores, Frida Kahlo es un ícono universal del arte y la libertad. Sin embargo, pocos saben que fue en San Francisco donde la artista vivió dos etapas de profunda felicidad y transformación personal. La primera en 1930, recién casada con Diego Rivera, y la segunda en 1940, cuando regresó a la ciudad tras un breve divorcio y se volvió a casar con él. En ambas ocasiones, San Francisco se convirtió en un refugio creativo que inspiró su estilo, nutrió su identidad y reforzó su libertad artística”.

Dichas etapas también aportaron alegría y colorido a su trabajo, lo cual se busca compartir ahora con las vivencias turísticas a compartir.

El equipo de Francisco Travel y Vive Frida tardó un año y ocho meses para consolidar su nueva oferta turística basada en la pintora.

La nueva oferta

“La experiencia principal será el Frida Kahlo Party Boat, que debutará el 14 de septiembre coincidiendo con el fin de semana del Grito de Independencia de México. Este evento contará con la presencia de autoridades tanto de México como de San Francisco, y se extenderá durante todo septiembre y octubre, conectando las fiestas patrias mexicanas con las celebraciones del Día de Muertos. El recorrido en barco ofrecerá atardeceres inolvidables, música en vivo, cócteles mexicanos, concursos de atuendos inspirados en Frida y espacios para tomarse fotografías rodeados de la esencia de la artista” se informó.

Desde la perspectiva de los organizadores es posible que posteriormente se puedan realizar ahí, por ejemplo: bodas temáticas.

En el tema gastronómico se consideran dos experiencias, una en China Live, uno de los restaurantes más emblemáticos de Chinatown, donde se presentará el Red Frida Clipping Menu, inspirado en la importancia de este barrio en la obra y estilo personal de la pintora, y la otra en Loló, restaurante ubicado en el barrio mexicano de la Misión, en donde los comensales podrán disfrutar de una cena mexicana de alto nivel que honra las raíces de Frida y su conexión con la comunidad latina.

Por su parte, el recorrido en el Big Bus incluirá dos o tres paradas en puntos relevantes donde se contarán interesantes anécdotas de lo vivido por Frida Kahlo.

Además, el Museo de Arte Moderno de San Francisco también participará en las actividades mostrando obras de Frida y Diego de su colección permanente.

En tanto, Rosalba Sabogal, gerente de San Francisco Travel para México y Colombia, comentó a El Economista que la oferta turística estará activa en septiembre y octubre, y sobre los resultados se verá si se repiten las experiencias en fechas posteriores.