La FIFA extiende su contrato global con AB InBev hasta 2030

La FIFA anunció el martes la extensión de su acuerdo de colaboración global con la empresa cervecera AB InBev hasta 2030, a pocos días del inicio del Mundial.

"Estamos muy entusiasmados por haber extendido más allá de esta histórica Copa Mundial nuestra alianza emblemática con AB InBev, que (...) ha contribuido a mejorar los torneos y eventos de la FIFA desde 1986", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El anuncio se produjo dos días antes de que México reciba a Sudáfrica en el mítico estadio Azteca en el partido que abrirá el Mundial, que también se jugará en Estados Unidos y Canadá.

AB InBev es el patrocinador oficial de cerveza de la Copa Mundial de este año.