Exportaciones de cerveza mexicana caen por primera vez desde el 2020

Las exportaciones de cerveza mexicana registraron una caída interanual de 3.5% entre enero y julio de este 2025, a un valor de 4,014 millones de dólares. Se trata de su primera tasa negativa para un periodo similar desde 2020, cuando la disminución fue de 18.1%, de acuerdo con estadísticas del Banco de México (Banxico) y del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA).

Descontando el pandémico 2020, la caída más próxima en el valor de estos envíos se registró en 2010, con una baja de 1.7 por ciento. Mientras que en 2008 hubo otra baja, de 2.3 por ciento.

Esta disminución, tras un año récord en 2024, se atribuye a una alta base comparativa una menor demanda externa y posibles ajustes en los precios internacionales.

Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, detalló que entre enero y julio de 2025, el volumen de exportaciones sumó 2,617.9 millones de litros, lo que representa una disminución del 4.0% en comparación con los 2,727.3 millones de litros exportados en el mismo lapso de 2024.

Una de las principales razones a las que se atribuye la reducción “es que responde a la alta base de 2024 y a ajustes en el consumo en Estados Unidos, nuestro principal mercado".

Anaya detalló que “el pico se observó en 2021. En 2024 se alcanzó el mayor valor en dólares, mientras que 2025 muestra un retroceso frente al récord del año previo, aunque en niveles altos comparados con 2019-2022”.

Es importante señalar que Estados Unidos concentra más del 90% del volumen exportado. Otros destinos relevantes para México son también República Dominicana, España, Guatemala y Perú.

Aunque la imposición de aranceles del 25% por Estados Unidos a la cerveza y a las latas de aluminio podrían impactar a la industria, lo cierto es que aún no se encuentran efectos negativos. Entre las principales conclusiones del análisis se destaca la alta concentración de las exportaciones, con Estados Unidos como destino de más del 90% del volumen. Si bien la caída es notable, el valor promedio por litro se mantuvo prácticamente sin cambios.

“A pesar del retroceso, el sector identifica oportunidades de diversificación en países latinoamericanos que muestran crecimiento. Sin embargo, la fuerte dependencia de un solo mercado como Estados Unidos implica una vulnerabilidad considerable ante posibles cambios regulatorios o de demanda”, agregó Anaya.

Además, la cerveza se mantuvo como el principal producto agroalimentario de exportación, seguido del aguacate, tequila, berries, ganado más carne, y el tomate.

Freno al dinamismo agroalimentario

En el séptimo mes del año, el sector agroalimentario mexicano experimentó una desaceleración en su dinamismo, reflejada en una disminución de las exportaciones y un impacto comercial significativo en ciertos productos clave.

Las exportaciones agroalimentarias acumuladas a julio de 2025 alcanzaron los 31,643 millones de dólares, lo que representa una reducción del 4.3% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Las importaciones, por su parte, se mantuvieron estables en valor con 26,226 millones de dólares, un ligero aumento del 0.5% debido a la caída de precios internacionales, aunque aumentaron en volumen. A pesar de la baja en las ventas, la balanza agroalimentaria se mantiene superavitaria en 5,418 millones de dólares, aunque con una disminución del 22.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

También es importante señalar que productos como el aguacate y el azúcar mostraron un desempeño positivo, “el freno al dinamismo agroalimentario se explica principalmente por el impacto negativo en las exportaciones de bovino y tomate, dos de los productos más relevantes en la balanza comercial agroalimentaria del país”, indicó.