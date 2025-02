Esto dijo Carlos Slim del IFT, ATDT, Altán, CFE, Netflix y la IA

El ingeniero Carlos Slim ofreció el 10 de febrero su tradicional conferencia de prensa anual, que ya ha acumulado más de 85 mil vistas en YouTube y que no deja indiferente a nadie. Slim abordó sin tapujos temas candentes de telecomunicaciones y tecnología como la Inteligencia Artificial, la regulación del sector, las inversiones en infraestructura y servicios como la televisión de paga.

Slim dejó en claro que la clave para avanzar en el sector radica en la inversión y en una regulación que fomente la innovación. “Estamos hablando de la Inteligencia Artificial. Estos cambios como que se me hacen facilitos”, declaró el financiero sobre la capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías y restó importancia a la idea de una “hecatombe” tecnológica.

Uno de los temas candentes de la conferencia fue el rol del regulador en el sector. Slim criticó abiertamente las políticas del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se refirió a la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). En su análisis, enfatizó que el IFT “nunca nos dio la televisión de pago y los presidentes tampoco”, en referencia a la prohibición de Telmex de ofrecer TV de paga. Sobre la ATDT, mencionó: “vamos a ver cómo se organiza, todavía no sabemos quiénes son, cómo es, dónde está”.

Según Slim, la falta de autorización para diversificar los servicios es uno de los obstáculos que ha frenado la evolución de Telmex y, en consecuencia, la experiencia del usuario. Recordó que “tenemos una Telmex golpeada, que tiene una gran red en todo, ustedes por donde van, por cualquier carretera que ven, ven un cable de Telmex. Toda la República está llena de Telmex, y toda la República está llena de cable de fibra óptica”, lo cual evidencia la presencia de la red en todo el territorio nacional.

El empresario no escatimó en críticas hacia ciertos mecanismos regulatorios que limitan la expansión de servicios. Subrayó que “Telmex no tiene ninguna preponderancia”, refiriéndose a las medidas que favorecen a determinados actores del mercado sin considerar el panorama global de inversiones y competencia. “Por más que le decíamos al Ifetel: oye, no me cuentes como preponderancia los lugares donde no hay competencia y donde tengo yo que dar un servicio porque si no la gente no tiene servicio. Nunca nos dio chance. Nunca nos dieron oportunidad de que fuéramos a instalarnos allá y que no contara el número de telefonía social.”

Otro punto fue la discusión sobre Altán Redes. Slim respondió a quienes cuestionaban la asignación de espectro radioeléctrico a esta empresa público-privada. “¿Qué piensa que a Altán le puedan dar la banda de los 2500 MHz siendo una empresa público-privada?”, preguntó un periodista, a lo que Slim replicó: “ya lo tiene gratuito [el espectro]. Pero sería otra banda, además de las de 700 (MHz). Tiene la de 700, que es muy importante. Nada más tiene un cliente Altán y le da baratísimo”, refiriéndose a Bait de Walmart.

Sobre si la empresa del gobierno CFE Telecom debe ser accionista mayoritario de Altán Redes, el ingeniero recordó que “la conectividad es casi de obligación universal, ya está en la Constitución. Todo mundo debe, tiene que tener derecho a la conectividad. Entonces, si a nosotros nos limita el hecho de que tengamos más clientes o mayor participación, entonces que lo hagan ellos, qué bueno que lo hagan y no van a cobrar”.

Explicó que “Altán está vendiendo, que venda libre, que le venda a la gente, que se vaya a vender a los lugares donde realmente no hay conexión y no hay servicio, que se vaya a dar servicio allá. Pero, ¿qué hace Altán? ¿Estar vendiendo acá en la Ciudad de México es un beneficio para la sociedad o para el objetivo de que todo el mundo tenga conectividad? Para nada, que vaya y dé servicio a los lugares donde no hay red, que se ponga de acuerdo con CFE y pongan red y que promuevan los teléfonos”.

Con visión de negocio, Slim recomendó a Altán Redes y CFE Telecom que “lo mejor, lo más barato y lo más económico y lo más rápido es, y se los he dicho, que en todas las instalaciones que tienen, como los Bancos del Bienestar, creen un ambiente de Wi-Fi alrededor, donde tengan sillas, mesas, todo, y que vaya la gente con su teléfono a usar el Wi-Fi. Que en las escuelas rurales, en los centros de salud se establezcan ahí unas redes de Wi-Fi para que lo usen. Entonces, que el costo del muchacho, de la persona, sea el costo del aparato”.

El surgimiento de plataformas digitales ocupó un lugar en el discurso de Slim. Con tono crítico, el ingeniero afirmó: “damos gratis el servicio a YouTube, a todas”, acerca de ofrecer conectividad sin costo a gigantes de Internet, mientras los usuarios finales son quienes pagan las tarifas por servicios básicos.

Slim cuestionó la lógica de que empresas con valoraciones de trillones se beneficien sin asumir un costo proporcional por usar la red. “Eso está mal, porque en lugar de que lo diéramos gratis a esas empresotas que valen dos trillones y un trillón y cuatro trillones y no sé qué; en lugar de dárselo a esa, esa [plataforma] debería de tener un pago y eso sería en beneficio del cliente, porque sería baratísimo el servicio. Porque el que está pagando el servicio son los clientes. Es curioso que un cliente que tiene 300 pesos para contratar el servicio, o 200 para pagar un servicio de banda ancha, los paga, y aquellos que traen los trillones, todos, Netflix, pues no hay uno [que pague]. Todo lo que pasa por la red es gratuito”.

En cuanto a las inversiones, Slim exhibió cifras históricas y actuales para la modernización del sector. Recordó que “cuando entramos se decía que no íbamos a hacerla, que no sé qué… en el primer año, en lugar de los 300 promedio que invertían, invertimos 1,640 millones de dólares”.

Y sobre el futuro de las inversiones y el regulador, mencionó: “que nos diga cómo la quiere. ¿Qué haríamos nosotros? Si nos dice que quiere que seamos más chicos, pues dejamos de invertir. Dejamos de invertir, no sin dejarles de dar el mejor servicio a nuestros clientes. Porque concentraríamos la inversión en donde es necesario… Lo que necesitaríamos es que nos digan cómo la quieren, qué quieren y cómo quieren que funcione Telcel. A nosotros que nos digan que cómo la quieren”.