Lama la STPS al diálogo en el Nacional Monte de Piedad ante estallamiento de huelga

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo un llamado a la representación sindical y la administrativa del Nacional Monte de Piedad con el objetivo de encontrar soluciones a la brevedad y evitar el estallamiento de huelga programado en unas horas de este 30 de septiembre.

La dependencia recordó que luego de un conflicto interno de cuatro años y un mes de huelga, el 1 de marzo de 2024 se logró un acuerdo con la mediación de la STPS, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos (TLFAC). “Este convenio, votado y aprobado por el 84.2% de los trabajadores, reformó múltiples cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), respetando derechos adquiridos y prestaciones, y buscando la viabilidad de la institución”.

A pesar de los avances en la implementación de lo acordado, surgieron diferencias en la interpretación del convenio y de otras cláusulas no modificadas del CCT, lo que ha abierto un nuevo capítulo de controversias. Ante este escenario, las autoridades laborales han puesto a disposición de las partes los mecanismos institucionales de conciliación y diálogo para procurar el acercamiento de posturas en un entorno de respeto mutuo.

Sin embargo, al 30 de septiembre, fecha del emplazamiento de huelga ratificado ante el Poder Judicial por la representación sindical, las partes no han logrado un acuerdo definitivo e integral a los múltiples señalamientos de incumplimientos o violaciones al CCT y convenios que ambas alegan.

La STPS subrayó la importancia de respetar los derechos de las y los trabajadores, al tiempo que busca asegurar la viabilidad de una institución emblemática de México como lo es el Nacional Monte de Piedad. “La Secretaría mantiene su compromiso de facilitar el diálogo para alcanzar una pronta resolución”, dijo en un comunicado.