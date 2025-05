¿Cómo elegir un buen servicio de internet en 2025?

Hoy más que nunca, el acceso a un internet rápido, confiable y con cobertura completa se ha convertido en algo más que una comodidad: es una necesidad. Ya sea para trabajar desde casa, estudiar en línea, ver contenido en streaming, controlar dispositivos inteligentes o simplemente mantenerse conectado, la calidad del servicio de internet marca una diferencia significativa en la vida diaria

Por eso, al elegir un proveedor, hay ciertos factores clave que vale la pena considerar. El primero es la estabilidad de la conexión. En un contexto donde las videollamadas, la nube y el entretenimiento demandan conexiones constantes, no basta con tener velocidad: se necesita consistencia. En este sentido, Totalplay ha sido reconocido durante cinco años consecutivos como el internet más estable de México por el barómetro nPerf.

Otro aspecto fundamental es la velocidad simétrica, es decir, contar con la misma capacidad de subida y bajada de datos. Esto cobra especial relevancia para quienes trabajan en entornos colaborativos, suben archivos pesados, hacen transmisiones o utilizan plataformas de gaming. Totalplay, por ejemplo, ofrece velocidades de hasta 1200 megas simétricos a través de una red 100% de fibra óptica que llega directamente al hogar, lo cual lo posiciona como el internet fijo más rápido del país, de acuerdo con OOKLA SPEEDTEST.

Pero una buena conexión no sirve de mucho si no llega a todos los rincones del hogar. En muchos casos, el módem tradicional no logra cubrir completamente casas o departamentos con varios cuartos o muros gruesos. Ante eso, soluciones como el WiFi 6, incluido en los equipos de Totalplay TV, actúan como repetidores que amplifican la señal y aseguran conectividad en cada habitación.

Además, el internet moderno no debe quedarse dentro de casa. Con plataformas como Club Totalplay WiFi, los usuarios pueden conectarse fuera del hogar desde miles de puntos públicos utilizando su cuenta, lo que representa un ahorro en datos móviles.

El valor agregado también importa. Hoy, los servicios integrales que combinan conectividad, entretenimiento y funcionalidades inteligentes son cada vez más demandados. Un ejemplo de esto es Totalplay TV, que incluye video en HD y 4K, sonido envolvente Dolby Atmos diseñado por Bang & Olufsen, integración con Alexa y la posibilidad de ver más de 60,000 horas de contenido bajo demanda con AnyTime TV. También ofrece funciones útiles como realizar llamadas desde cualquier parte del mundo con la app Teléfono o incluso hacer compras desde la televisión con Totalplay Shop.

Este tipo de experiencias enriquecidas, donde la tecnología se integra de manera natural a la vida cotidiana, están marcando el estándar del hogar digital en México.

Y si estás considerando cambiar de proveedor o mejorar tu experiencia digital en casa, esta puede ser una buena oportunidad. Durante el Hot Sale, Totalplay lanza su promoción “Un Chingu de beneficios”: al contratar el servicio, los usuarios recibirán un mes sin costo, Totalplay TV adicional al 50%, un bono de hasta $200 y la posibilidad de participar para ganar un viaje. Una serie de ventajas diseñadas para quienes buscan conectividad avanzada, entretenimiento de alta calidad y más beneficios por su inversión.

